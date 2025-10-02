ആലപ്പുഴ: അമ്മയെ കത്തികൊണ്ട് കഴുത്തില് കുത്തി പതിനേഴുകാരി. അച്ഛന്റെ മൊവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. മകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീയെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരെ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കൂടിയായ ഷാനിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
മകളെ സഖി ഷെല്ട്ടര് ഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തറയില് നായയുടെ മൂത്രം കിടന്നത് കഴുകി കളയാൻ പറഞ്ഞതാണ് വാക്കുതർക്കത്തിന് കാരണമായത്. തർക്കത്തിന് പിന്നാലെ മകൾ അമ്മയെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
