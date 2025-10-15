English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Pocso Case: കോട്ടയത്ത് പതിനേഴുകാരി പ്രസവിച്ചു, അമിതരക്തസ്രാവം മൂലം ചികിത്സയില്‍; പോലീസ് അന്വേഷണം

Pocso Case: കോട്ടയത്ത് പതിനേഴുകാരി പ്രസവിച്ചു, അമിതരക്തസ്രാവം മൂലം ചികിത്സയില്‍; പോലീസ് അന്വേഷണം

Rape Case Kollam: പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രസവവേദനയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഇടപെട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:54 PM IST
  • രണ്ട് വർഷത്തോളമായി അമ്മയ്ക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ​ഗർഭിണിയാക്കിയത്
  • ഇയാളെ കടയ്ക്കൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

Pocso Case: കോട്ടയത്ത് പതിനേഴുകാരി പ്രസവിച്ചു, അമിതരക്തസ്രാവം മൂലം ചികിത്സയില്‍; പോലീസ് അന്വേഷണം

കോട്ടയം: കൊല്ലം കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരി പ്രസവിച്ചു. കോട്ടയം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് പെൺകുട്ടി പ്രസവിച്ചത്. അമിത രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി തീവ്രപരിചരണ വിഭാ​ഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

പെൺകുട്ടി ​ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സ്കൂൾ അധികൃതരാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ അമ്മ വയനാട്ടിലെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി. മടങ്ങിയെത്തിയ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രസവവേദനയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഇടപെട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

രണ്ട് വർഷത്തോളമായി അമ്മയ്ക്കൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ​ഗർഭിണിയാക്കിയത്. ഇയാളെ കടയ്ക്കൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായ ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ രണ്ട് വർഷത്തോളമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

POCSO caseKollamകൊല്ലംപോക്സോ കേസ്

