  • Bengaluru Robbery: ബെം​ഗളൂരുവിൽ വൻ കവർച്ച; 18 കോടി രൂപയുടെ സ്വ‍ർണ്ണവും വജ്രവും കവർന്നു, നേപ്പാളി ദമ്പതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ

Bengaluru Heist: യമലൂരിലെ കെമ്പാപുര മെയിൻ റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന ബിൽഡർ ശ്രീമന്ത് എസ് അർജുന്റെ വീട്ടിലാണ് നഗരത്തെ ഞെട്ടിച്ച വൻ കവർച്ച നടന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 28, 2026, 05:35 PM IST
  • സംഭവത്തിൽ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരായ ദിനേഷ്, കമല എന്നിവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു
  • ശ്രീമന്തും കുടുംബവും ബന്ധുവിന്റെ വീടിന്റെ ഭൂമി പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് മോഷണം നടന്നത്

Bengaluru Robbery: ബെം​ഗളൂരുവിൽ വൻ കവർച്ച; 18 കോടി രൂപയുടെ സ്വ‍ർണ്ണവും വജ്രവും കവർന്നു, നേപ്പാളി ദമ്പതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ

ബെം​ഗളൂരു: ബംഗളൂരുവിലെ ബിൽഡറുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 18 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പണവും കവർന്ന് നേപ്പാളി ദമ്പതികൾ. ഇവർക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി. യമലൂരിലെ കെമ്പാപുര മെയിൻ റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന ബിൽഡർ ശ്രീമന്ത് എസ് അർജുന്റെ വീട്ടിലാണ് നഗരത്തെ ഞെട്ടിച്ച വൻ കവർച്ച നടന്നത്.

സംഭവത്തിൽ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരായ ദിനേഷ്, കമല എന്നിവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ ശ്രീമന്തും കുടുംബവും ബന്ധുവിന്റെ വീടിന്റെ ഭൂമി പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയ സമയത്താണ് മോഷണം നടന്നത്.

ഉച്ചയ്ക്ക് 12.38-ഓടെ വീട്ടിലെ മറ്റൊരു ജീവനക്കാരിയായ അംബികയാണ് മോഷണവിവരം ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ ഇവർ വിവരം വീട്ടുടമയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വീടിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലെ അലമാര ഇരുമ്പ് വടി ഉപയോഗിച്ച് തകർത്ത മോഷ്ടാക്കൾ 10 കിലോയോളം വരുന്ന സ്വർണ്ണ-വൈര ആഭരണങ്ങൾ കൈക്കലാക്കി.

കൂടാതെ മുകളിലത്തെ നിലയിലെ കിടപ്പുമുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ലോക്കർ തകർത്ത് ഒന്നര കിലോ സ്വർണ്ണവും അഞ്ച് കിലോ വെള്ളിയും 11.5 ലക്ഷം രൂപയും മോഷ്ടിച്ചു. ആകെ 11.5 കിലോ സ്വർണ്ണവും വജ്രാഭരണങ്ങളും, 5 കിലോ വെള്ളിയും പണവുമടക്കം 18 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

വെറും 20 ദിവസം മുൻപ് മാത്രം ജോലിക്ക് കയറിയ ഈ ദമ്പതികൾ കുടുംബത്തിന്റെ ദിനചര്യകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് കൃത്യം നിർവഹിച്ചതെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു. സുധാം, അംബിക എന്നീ രണ്ട് ജീവനക്കാർ കൂടി ഈ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രതികൾക്കായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇവർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ നേപ്പാളിലേക്കോ കടന്നതാകാമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്) 306-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം മാർത്തഹള്ളി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Bengaluru RobberyTheft Case

