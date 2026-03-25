Wayanad News: പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച 18 കാരൻ പിടിയിൽ

യദുകൃഷ്ണനെ നേരത്തെയും സമാനക്കുറ്റത്തിന് പോലീസ് വിളിച്ചു താക്കീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 25, 2026, 01:39 PM IST
Read Also

  1. UP Crime : UP യിൽ പ്രണിയച്ചതിന് അച്ഛൻ മകളെ തല അറുത്ത് കൊന്നു, കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം 17 വയസുകാരിയുടെ തലയുമായി അച്ഛൻ ​ഗ്രാമത്തിലുടെ നടന്നു

Trending Photos

Mangaladitya Rajayoga: സൂര്യ ചൊവ്വ മംഗളാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ആഡംബരവും സമ്പത്തും
8
Mangal Surya Yuti
Mangaladitya Rajayoga: സൂര്യ ചൊവ്വ മംഗളാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ആഡംബരവും സമ്പത്തും
Shani Mangal Yuti 2026: ജോലിയിലെ തടസം മുതൽ വെല്ലുവിളികളേറെ! ശനിയും ചൊവ്വയും ഒന്നിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അശുഭം
6
Shani Mangal Yuti 2026
Shani Mangal Yuti 2026: ജോലിയിലെ തടസം മുതൽ വെല്ലുവിളികളേറെ! ശനിയും ചൊവ്വയും ഒന്നിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് അശുഭം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകും; മകരം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകും; മകരം രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
കൽപറ്റ:  പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച 18 കാരൻ പിടിയിൽ.  കാവുമന്ദം സദേശിയായ യദുകൃഷ്ണനെയാണ് വയനാട് സൈബർ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

Also Read: നവവധുവിന്റെ വാരിയെല്ലും കാൽമുട്ടും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

ഇയാൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി മോശമായ രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇയാളെ നേരത്തെയും സമാന കുറ്റത്തിന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2025 ൽ ലഭിച്ച പരാതിയിൻ മേൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ മുണ്ടേരി തിങ്‌സ് എന്ന പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലൂടെയായിരുന്നു ഇയാൾ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. 

എന്നാൽ അന്ന്‌ പ്രതിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ താക്കീത് നൽകി വിട്ടയക്കുകയിരുന്നു. അതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഈ വര്ഷം മാർച്ചിൽ സമം കുറ്റം ആവർത്തിച്ചത്. 

Also Read: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ ലോട്ടറി! ശമ്പള വർധനവിനൊപ്പം അടിപൊളി കുടിശ്ശികയും

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് വഴിയും ടെലിഗ്രാം വഴിയും ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുവെന്ന ഉതിയ പരാതിയിലാണ് സൈബർ പോലീസ് നിലവിൽ യദുകൃഷ്ണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ ഈ അകൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയത് അച്ഛന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പ്രതിയെ സൈബർ ക്രൈം സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ എസ് എച്ച്.ഒ സി.ആർ. രാജേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ്  പിടികൂടിയത്.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

