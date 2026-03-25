Wayanad News: പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച 18 കാരൻ പിടിയിൽ

കൽപറ്റ: പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച 18 കാരൻ പിടിയിൽ. കാവുമന്ദം സദേശിയായ യദുകൃഷ്ണനെയാണ് വയനാട് സൈബർ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
Also Read: നവവധുവിന്റെ വാരിയെല്ലും കാൽമുട്ടും അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച കേസിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ
ഇയാൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ടെലിഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി മോശമായ രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇയാളെ നേരത്തെയും സമാന കുറ്റത്തിന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2025 ൽ ലഭിച്ച പരാതിയിൻ മേൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ മുണ്ടേരി തിങ്സ് എന്ന പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലൂടെയായിരുന്നു ഇയാൾ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്.
എന്നാൽ അന്ന് പ്രതിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ താക്കീത് നൽകി വിട്ടയക്കുകയിരുന്നു. അതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഈ വര്ഷം മാർച്ചിൽ സമം കുറ്റം ആവർത്തിച്ചത്.
Also Read: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ ലോട്ടറി! ശമ്പള വർധനവിനൊപ്പം അടിപൊളി കുടിശ്ശികയും
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് വഴിയും ടെലിഗ്രാം വഴിയും ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുവെന്ന ഉതിയ പരാതിയിലാണ് സൈബർ പോലീസ് നിലവിൽ യദുകൃഷ്ണനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ ഈ അകൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയത് അച്ഛന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പ്രതിയെ സൈബർ ക്രൈം സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് എച്ച്.ഒ സി.ആർ. രാജേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പിടികൂടിയത്.