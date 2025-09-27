New Born found abandoned: 'വായിൽ കല്ല് തിരുകി, പശ വച്ച് ചുണ്ടുകൾ ഒട്ടിച്ചു'; 19 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

നവജാതശിശുവിനെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. രാജസ്ഥാനിലെ ഭില്വാരയിലാണ് സംഭവം. വായിൽ കല്ലുകൾ തിരുകി, പശ വച്ച് ചുണ്ടുകൾ ഒട്ടിച്ച നിലയിലാണ് 19 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തില് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയും മുത്തച്ഛനും അറസ്റ്റിലായി. അവിഹിത ബന്ധത്തിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണിതെന്നും, സാമൂഹിക ഭ്രഷ്ട് ഭയന്നാണ് യുവതിയും പിതാവും ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജ തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാടകയ്ക്ക് മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ചാണ് യുവതി പ്രസവിച്ചത്. കുഞ്ഞിനെ വില്ക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായെങ്കിലും നടക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് വനപ്രദേശത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒരു യുവാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കുഞ്ഞുണ്ടായതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. യുവതിയുടേത് തന്നെയാണ് കുട്ടിയെന്നുറപ്പാക്കാന് ഡിഎന്എ പരിശോധന നടത്തും. രണ്ടുദിവസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് കണ്ടെത്തുമ്പോള് കുഞ്ഞിന് 19 ദിവസം മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം. കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. പ്രദേശത്ത് കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാന് വന്നയാളാണ് കുഞ്ഞിനെ ആദ്യം കണ്ടത്. ഉടന്തന്നെ ഇയാള് പോലീസിനെയും ഗ്രാമവാസികളെയും വിവരമറിയിച്ചു. കുഞ്ഞിനെ ഉടന്തന്നെ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ശ്വാസമെടുക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതിനാല് കുഞ്ഞിന് ഓക്സിജന് സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനിലയില് പുരോഗതിയുള്ളതായി ഡോക്ടര്മാര് അറിയിച്ചു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.