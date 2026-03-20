Stone Pelting: 'പ്രണയനൈരാശ്യവും കല്ലേറും'; വന്ദേഭാരതിന് കല്ലെറിഞ്ഞ 19കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ആലുവ: വന്ദേഭാരതിന് കല്ലെറിഞ്ഞ 19കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. അങ്കമാലി പാറക്കടവ് പോപ്പുള്ളി വീട്ടിൽ സുജിത് സുരേഷ് (19) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ആലുവ റെയിൽവേ പോലീസാണ് സുജിതിനെ പിടികൂടിയത്. വന്ദേഭാരതിന്റെ പുറത്തുള്ള സിസിടിവി ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഈ മാസം ഏഴിന് രാവിലെ 7.15-ഓടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിനടുത്ത് അകപ്പറമ്പ് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് വന്ദേഭാരതിനു നേരേ കല്ലേറുണ്ടായത്.
തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന വന്ദേഭാരതിനു നേരേ മൂന്നുവട്ടം കല്ലെറിഞ്ഞു. കല്ലേറിൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നിയമം 153 പ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പിലാണ് കേസെടുത്തത്. പ്രതിയുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രണയനൈരാശ്യം മൂലമാണ് വന്ദേഭാരതിന് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്ന് യുവാവ് പറഞ്ഞതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ആർപിഎഫ് ഡിവിഷണർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിഷണർ മുഹമ്മദ് ഹനീഫിന്റെ നേതൃത്യത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
