English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  Stone Pelting: 'പ്രണയനൈരാശ്യവും കല്ലേറും'; വന്ദേഭാരതിന് കല്ലെറിഞ്ഞ 19കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Stone Pelting: 'പ്രണയനൈരാശ്യവും കല്ലേറും'; വന്ദേഭാരതിന് കല്ലെറിഞ്ഞ 19കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Stone Pelting: അങ്കമാലി പാറക്കടവ് പോപ്പുള്ളി വീട്ടിൽ സുജിത് സുരേഷ് (19) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 20, 2026, 11:23 AM IST
  • ആലുവ റെയിൽവേ പോലീസാണ് സുജിതിനെ പിടികൂടിയത്.
  • വന്ദേഭാരതിന്റെ പുറത്തുള്ള സിസിടിവി ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
  • ഈ മാസം ഏഴിന് രാവിലെ 7.15-ഓടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിനടുത്ത് അകപ്പറമ്പ് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് വന്ദേഭാരതിനു നേരേ കല്ലേറുണ്ടായത്.

Trending Photos

Stone Pelting: 'പ്രണയനൈരാശ്യവും കല്ലേറും'; വന്ദേഭാരതിന് കല്ലെറിഞ്ഞ 19കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ആലുവ: വന്ദേഭാരതിന് കല്ലെറിഞ്ഞ 19കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. അങ്കമാലി പാറക്കടവ് പോപ്പുള്ളി വീട്ടിൽ സുജിത് സുരേഷ് (19) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ആലുവ റെയിൽവേ പോലീസാണ് സുജിതിനെ പിടികൂടിയത്. വന്ദേഭാരതിന്റെ പുറത്തുള്ള സിസിടിവി ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഈ മാസം ഏഴിന് രാവിലെ 7.15-ഓടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിനടുത്ത് അകപ്പറമ്പ് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് വന്ദേഭാരതിനു നേരേ കല്ലേറുണ്ടായത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന വന്ദേഭാരതിനു നേരേ മൂന്നുവട്ടം കല്ലെറിഞ്ഞു. കല്ലേറിൽ ചില്ലുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നിയമം 153 പ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പിലാണ് കേസെടുത്തത്. പ്രതിയുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രണയനൈരാശ്യം മൂലമാണ് വന്ദേഭാരതിന് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്ന് യുവാവ് പറഞ്ഞതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ആർപിഎഫ് ഡിവിഷണർ സെക്യൂരിറ്റി കമ്മിഷണർ മുഹമ്മദ് ഹനീഫിന്റെ നേതൃത്യത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Stone peltingVande Bharath ExpressAluvaArrest19-year-old arrested

Trending News