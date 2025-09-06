Kozhikode News: കോഴിക്കോട് 20 കിലോ കഞ്ചാവുമായി 2 ഒഡീഷ സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. 20 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി 2 ഒഡീഷ സ്വദേശികൾ അറസ്റ്റിൽ. എക്സൈസ് ആർപിഎഫ് സംയുക്ത പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്.
Also Read: മകൾക്ക് നേരെ അച്ഛന്റെ ആസിഡ് ആക്രമണം; ബന്ധുവായ 10 വയസുകാരിയ്ക്കും പരിക്ക്
ഒഡീഷ സ്വദേശികളായ സൂരജ്, മാനാ മുതലി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവർ സാന്ദർകാച്ചി–മംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പിടിയിലാകുന്നത്. ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിൽപെട്ടവരാണിവരെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു.
പരിശോധനക്ക് എക്സൈസ് കോഴിക്കോട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പക്ടർ രാജു, ആർപിഎഫ് ഇൻസ്പക്ടർ എൻ കേശവദാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെയും കഞ്ചാവുമായി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പിടിയിലായിരുന്നു. കൊല്ലം ചിന്നക്കടയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 1.266 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാള് സ്വദേശി പരിതോഷ് നയ്യ അറസ്റ്റിലായത്. ഇവർ വെസ്റ്റ് ബംഗാളില് നിന്നും നിരന്തരം കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്ന ആളാണ്.
