ബെംഗളൂരു: ചിത്രദുർഗയിൽ 20കാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി ചേതൻ പിടിയിൽ. ഇരുപതുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട ശേഷം കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതി മൊഴി നൽകി. തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനാണ് പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിച്ചത്.
പെൺകുട്ടിയുമായി 2 വർഷത്തെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പെൺകുട്ടി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതാണ് കൊല ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ന് പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ മറ്റൊരാളുമായി പെൺകുട്ടി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഗർഭിണിയായപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ നിർബന്ധിച്ചെന്നും പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ദേശീയപാതയോരത്ത് പാതി കത്തി, നഗ്നമായ നിലയിലായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
