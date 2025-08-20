English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chitradurga Murder Case: ചിത്രദുർ​ഗയിൽ 20കാരിയെ കൊന്നു കത്തിച്ച സംഭവം, പ്രതി പിടിയിൽ; കൊലയ്ക്ക് കാരണം വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചത്

പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചതിനാലാണ് കൊല ചെയ്തതെന്ന് പ്രതി പൊലീസിൽ മൊഴി നൽകി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 20, 2025, 05:29 PM IST
  • പെൺകുട്ടിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട ശേഷം കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതി മൊഴി നൽകി.
  • തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനാണ് പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിച്ചത്.

Chitradurga Murder Case: ചിത്രദുർ​ഗയിൽ 20കാരിയെ കൊന്നു കത്തിച്ച സംഭവം, പ്രതി പിടിയിൽ; കൊലയ്ക്ക് കാരണം വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചത്

ബെം​ഗളൂരു: ചിത്രദുർ​ഗയിൽ 20കാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി ചേതൻ പിടിയിൽ. ഇരുപതുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട ശേഷം കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതി മൊഴി നൽകി. തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനാണ് പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിച്ചത്. 

പെൺകുട്ടിയുമായി 2 വർഷത്തെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പെൺകുട്ടി സമ്മർ​ദ്ദം ചെലുത്തിയതാണ് കൊല ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ന് പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ മറ്റൊരാളുമായി പെൺകുട്ടി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഗ‍ർഭിണിയായപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾ നിർബന്ധിച്ചെന്നും പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ദേശീയപാതയോരത്ത് പാതി കത്തി, നഗ്നമായ നിലയിലായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

