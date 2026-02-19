English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pocso Case: പതിനേഴുകാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; 27കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Pocso Case: കക്കോടി ചാലിത്താഴം സ്വദേശി മേലെ പുറത്ത് പറമ്പത്ത് വീട്ടിൽ അഗിനേഷ് (27) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 19, 2026, 09:23 PM IST
  • പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത്.
  • 17 വയസുകാരിയോട് പ്രതി ഗുരുതരമായ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു.

കോഴിക്കോട്: പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ 27കാരൻ പിടിയിലായി. കക്കോടി ചാലിത്താഴം സ്വദേശി മേലെ പുറത്ത് പറമ്പത്ത് വീട്ടിൽ അഗിനേഷ് (27) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. 17 വയസുകാരിയോട് പ്രതി ഗുരുതരമായ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. 

പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. അന്വേഷണത്തിനിടെ പ്രതിയെ മെഡിക്കൽ കോളജ് പരിസരത്ത് വച്ച് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നിർദേശ പ്രകാരം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ നിതിൻ, വിനോദ്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരായ മനാഫ്, നീതു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

POCSO caseRape caseSexual Assaault caseKozhikodeപോക്സോ കേസ്

