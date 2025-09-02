English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crime News: പതിനേഴുകാരനുമായി നാടുവിട്ട് 27കാരി; ഒടുവിൽ കൊല്ലൂരിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റിലായി

Crime News: പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി സനൂഷയെയാണ് (27) പോക്സോ നിയമ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 2, 2025, 02:18 PM IST
  • രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് യുവതി വിദ്യാർത്ഥിക്കൊപ്പം നാടുവിട്ടത്.
  • വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണാനില്ലെന്ന കാട്ടി മാതാപിതാക്കൾ കുത്തിയോട് പൊലീസിൽ
  • യുവതിയെ കാണാനില്ലെന്നുകാട്ടി ബന്ധുക്കൾ ചേർത്തല പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

Crime News: പതിനേഴുകാരനുമായി നാടുവിട്ട് 27കാരി; ഒടുവിൽ കൊല്ലൂരിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റിലായി

പതിനേഴുകാരനുമായി നാടുവിട്ട 27കാരി അറസ്റ്റിൽ. ചേർത്തലയിലാണ് സംഭവം. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി സനൂഷയെയാണ് (27) പതിനേഴുകാരനായ വിദ്യാർഥിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ പോക്സോ നിയമ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ കൊല്ലൂരിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് യുവതി വിദ്യാർത്ഥിക്കൊപ്പം നാടുവിട്ടത്. വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണാനില്ലെന്ന കാട്ടി മാതാപിതാക്കൾ കുത്തിയോട് പൊലീസിലും യുവതിയെ കാണാനില്ലെന്നുകാട്ടി ബന്ധുക്കൾ ചേർത്തല പൊലീസിലും പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

തുടർന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെ യുവതി ബന്ധുവിന് അയച്ച് വാട്സപ്പ് മെസേജ് അയച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ പിന്തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇരുവരെയും കൊല്ലൂരിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരെയും ചേർത്തല ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. തുടർന്ന് യുവതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കൊട്ടാരക്കര ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു. വിദ്യാർഥിയെ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം വിട്ടു.

