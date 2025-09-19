English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Arrested: വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കി പീഡനം; യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ 30കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Arrested: ചെറുപുഴ കാക്കേഞ്ചാലിലെ കെ പി റബീലാണ് (30) അറസ്റ്റിലായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 19, 2025, 07:59 PM IST
  • ചെറുപുഴ പൊലീസ് മൈസൂരുവിൽ നിന്നാണ് റബീലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി 4 വര്‍ഷത്തോളം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പല തവണയായി 7 ലക്ഷത്തോളം രൂപ കൈക്കലാക്കിയെന്നുമാണ് യുവതിയുടെ പരാതി.

Arrested: വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കി പീഡനം; യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ 30കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

കണ്ണൂർ: വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ 30കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. ചെറുപുഴ കാക്കേഞ്ചാലിലെ കെ പി റബീലാണ് (30) അറസ്റ്റിലായത്. ചെറുപുഴ പൊലീസ് മൈസൂരുവിൽ നിന്നാണ് റബീലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി 4 വര്‍ഷത്തോളം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പല തവണയായി 7 ലക്ഷത്തോളം രൂപ കൈക്കലാക്കിയെന്നുമാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. 

വിവാഹബന്ധം വേര്‍പെടുത്തി കഴിയുകയായിരുന്ന യുവതിയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം റിസോർട്ടുകളിലും  മറ്റിടങ്ങളിലും എത്തിച്ച് യുവാവ് പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അടുത്തിടെ മറ്റൊരു യുവതിയുമായി റബീലിന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതോടെയാണ് യുവതി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. അതേസമയം, ലഹരി കൈവശം വച്ചതിന് ബെംഗളൂരുവിലും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുണ്ട്. പ്രതിയെ പയ്യന്നൂര്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

arrestedkannur newsSexual Assault Caseഅറസ്റ്റ്കണ്ണൂർ

