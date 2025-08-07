കൊച്ചി: അമ്മയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത 30കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. കൊച്ചിയിലാണ് സംഭവം. ആലുവ സ്വദേശിയായ 30കാരനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. യുവാവിന്റെ അമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ആലുവ വെസ്റ്റ് പൊലീസാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ലഹരിക്കടിമയായ മകൻ തുടര്ച്ചയായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാണ് പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതി. അമ്മയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
ഇരയാക്കപ്പെട്ട അമ്മയും, അച്ഛനും, പ്രതിയായ മകനും, 24 കാരനായ മറ്റൊരു മകനുമാണ് ആലുവ വെസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. ലഹരിക്കടിമയായ മകൻ നേരത്തെ അമ്മയെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് അമ്മയെ തുടര്ച്ചയായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തന്ന പരാതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതിനും ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തിയതിനും നേരത്തെ ഇയാള്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.
