English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Thiruvananthapuram News: തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രതിയെ മർദ്ദിച്ച കേസ്; 4 പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

Thiruvananthapuram News: തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രതിയെ മർദ്ദിച്ച കേസ്; 4 പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

Thiruvananthapuram News: മോഷണക്കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ മർദ്ദിച്ച കേസിലാണ് നാല് പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 27, 2026, 03:38 PM IST
  • ഗ്രേഡ് എസ്ഐ ശ്രീകുമാർ, പൊലീസുകാരായ സുനിൽ, സിജുകുമാർ, ഗിരീഷ് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.
  • ബൈക്ക് മോഷണ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി ജിനുവിനെ മ‍ർദ്ദിച്ചുവെന്ന് ഫോർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണറുടെ അന്വേഷണത്തിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
  • കൊച്ചിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് മർദ്ദിച്ചത്

Trending Photos

Sarvartha Siddhi Yoga: സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥ സിദ്ധിയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര..!
6
Sarvartha Siddhi Yoga
Sarvartha Siddhi Yoga: സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥ സിദ്ധിയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര..!
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Virosh Wedding: &#039;എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി&#039;; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
9
Virosh Wedding
Virosh Wedding: 'എന്റെ ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തി'; വിവാഹ ഫോട്ടോകൾ പങ്കിട്ട് വിജയ് ദേവരക്കൊണ്ട
Thiruvananthapuram News: തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രതിയെ മർദ്ദിച്ച കേസ്; 4 പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: ഫോർട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രതിയെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ 4 പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. മോഷണക്കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ മർദ്ദിച്ച കേസിലാണ് നാല് പൊലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ചത്. ഗ്രേഡ് എസ്ഐ ശ്രീകുമാർ, പൊലീസുകാരായ സുനിൽ, സിജുകുമാർ, ഗിരീഷ് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ബൈക്ക് മോഷണ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി ജിനുവിനെ മ‍ർദ്ദിച്ചുവെന്ന് ഫോർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണറുടെ അന്വേഷണത്തിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

കൊച്ചിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് മർദ്ദിച്ചത്. സിസിടിവി പരിശോധിയിലാണ് സെല്ലിലെ മർദ്ദനം പുറത്തുവന്നത്. കൊച്ചിയിൽ പിടികൂടിയ പ്രതിയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കാണിച്ചതിന് ഫോർട്ട് പൊലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനും സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണ‌ർ ഉത്തരവിട്ടു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ വച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ച കേസിലാണ് ഫോർട്ട് പൊലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിരം ബൈക്ക് മോഷ്ടാവായ ജിനു ബേബിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഫോർട്ട് പൊലീസ് നൽകിയ വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ ഡാൻസാഫ് സംഘം ജിനുവിനെ പിടികൂടി സെൻട്രൽ പൊലീസിന് കൈമാറി. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ജിനുവിനെ ഫോർട്ട് പൊലീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു. ബൈക്ക് പൊളിച്ചുവിറ്റുവെന്നാണ് മൊഴി. 

മോഷണം നടത്തിയത് തെളിഞ്ഞതോടെ  ജിനുവിനെ കഴി‌ഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച റിമാൻഡ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി. ജിനുവിൻെറ ഷോള്‍ഡറിന് വേദനയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ജില്ലാ ജയിലെത്തിപ്പോള്‍ തന്നെ ജിനുവിന്‍റെ ആരോഗ്യനില വഷളായിരുന്നു. തുടർന്ന്, ജനൽ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും മെഡിക്കൽ കോളജിലെ തീവ്രപരിചണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. മർദ്ദനത്തിൽ ജിനുവിന്‍റെ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം തകറിലായി. കൈക്കും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

thiruvananthapuram newsSuspensionFort Police StationAssaulting accused

Trending News