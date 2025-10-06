തൃശൂര്: സമ്മാനാര്ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ കളര് പ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കി കോപ്പി നല്കി പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസില് പ്രതി അറസ്റ്റില്. നാല്പ്പതുകാരനായ പ്രജിഷിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 21നാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. വടക്കാഞ്ചേരി മാരിയമ്മന് കോവിലിന് സമീപത്തുള്ള ആരോണ് ലോട്ടറി കടയാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. കട നടത്തുന്ന ലിജിയാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്.
ക്യു ആര് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്കാന് ചെയ്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയില് ടിക്കറ്റിന് 5000 രൂപ സമ്മാനം അടിച്ചതായി കാണിച്ചതോടെ ലിജി പണം നല്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ട്രഷറിയില് ടിക്കറ്റ് നല്കിയപ്പോഴാണ് യഥാര്ത്ഥ ടിക്കറ്റല്ല കളര് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പിയാണ് ഇതെന്ന് മനസിലായത്. തുടര്ന്ന് പോലീസില് പരാതി നല്കി. സ്ഥാപനത്തിലെ നിരീക്ഷണ കാമറയില്നിന്ന് തട്ടിപ്പുകാരന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ലോട്ടറി ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും പോലീസിന് കൈമാറി. ഇതെ തുടര്ന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി അറസ്റ്റിലായത്.
