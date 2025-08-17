English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pocso Case: കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 17കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; 44കാരന് 55 വര്‍ഷം കഠിന തടവ്

മഞ്ചേരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്‌പെഷ്യല്‍ കോടതിയാണ് കരിപ്പൂർ സ്വദേശി ഷമീറലി മന്‍സൂറിന് കഠിനതടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 17, 2025, 07:32 AM IST
  • 17 വയസുകാരിയെ ലോഡ്‌ജ് മുറിയില്‍ തടങ്കലില്‍ വെച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • കൊണ്ടോട്ടി പൊലീസാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

Read Also

  1. Sexual Assault Case: മലപ്പുറത്ത് മിഠായി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഒമ്പത് വയസുകാരിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കി; 65കാരൻ ഒളിവിൽ

Trending Photos

Guru Chandra Yuti: ആഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം; ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!
7
Gajakesari
Guru Chandra Yuti: ആഗസ്റ്റ് 18 മുതൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം; ഗജകേസരി യോഗത്താൽ ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!
Karunya Lottery Result Today 16 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 16 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate Today 16 August 2025: സ്വർണവില താഴേക്ക്..! ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 1000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് ഇടിവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 16 August 2025: സ്വർണവില താഴേക്ക്..! ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 1000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് ഇടിവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലം, കർക്കടക രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലം, കർക്കടക രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Pocso Case: കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 17കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; 44കാരന് 55 വര്‍ഷം കഠിന തടവ്

മലപ്പുറം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികാതിക്രമിത്തിനിരയാക്കിയ 44 കാരന് 55 വർഷം കഠിനതടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. കൊണ്ടോട്ടി കരിപ്പൂർ സ്വദേശി ഷമീറലി മന്‍സൂറിനെയാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. മഞ്ചേരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്‌പെഷ്യല്‍ കോടതി-2 ജഡ്ജ് അഷ്‌റഫ്‌ എഎം ആണ് കേസിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 17 വയസുകാരിയെ ലോഡ്‌ജ് മുറിയില്‍ തടങ്കലില്‍ വെച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൊണ്ടോട്ടി പൊലീസാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. നേരത്തെ മറ്റൊരു പോക്സോ കേസിൽ 18 വര്‍ഷം കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവില്‍ തവനൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലാണ് പ്രതിയുള്ളത്.

Crime News: 16കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു, ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ചു; പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെ കേസ്

തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. പെൺകുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ  പ്ലസ് ടു വിദ്യോർത്ഥിക്കൊപ്പമുള്ള വീഡിയോ ആണ് പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെ ജുവനൈല്‍ പോക്‌സോ കേസ് ചുമത്തി. പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലീസ് ഇതുവരെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല. പീഡനദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പരാതി നൽകിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Sexual assaultCrime newsMalappuram Newsമലപ്പുറംക്രൈം

Trending News