Sexual Assault Case: സ്വകാര്യബസില്‍ 13കാരനോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; 49കാരൻ പിടിയില്‍

Sexual Assault Case: കേസില്‍ മദ്രസ അദ്ധ്യാപകനായ കിഴിശ്ശേരി ചെങ്ങിണീരി കളത്തിങ്കല്‍ അലി അസ്‌കര്‍ പുത്തലന്‍ (49) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 30, 2025, 05:14 PM IST
  • പോക്സോ നിയമ പ്രകാരമാണ് കൊണ്ടോട്ടി പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
  • കിഴിശ്ശേരിയില്‍ നിന്ന് ബസ് കയറിയ കുട്ടിയെ പ്രതി അടുത്തു വിളിച്ചിരുത്തി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു

മലപ്പുറം: സ്വകാര്യബസില്‍ 13കാരനെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ 49കാരൻ പിടിയിലായി. മലപ്പുറത്ത് സ്വകാര്യബസില്‍ യാത്ര ചെയ്യവെയാണ് സംഭവം. കേസില്‍ മദ്രസ അദ്ധ്യാപകനായ കിഴിശ്ശേരി ചെങ്ങിണീരി കളത്തിങ്കല്‍ അലി അസ്‌കര്‍ പുത്തലന്‍ (49) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. പോക്സോ നിയമ പ്രകാരമാണ് കൊണ്ടോട്ടി പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കിഴിശ്ശേരിയില്‍ നിന്ന് ബസ് കയറിയ കുട്ടിയെ പ്രതി അടുത്തു വിളിച്ചിരുത്തി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടി മാതാപിതാക്കളോട് വിവരം പറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ചൈല്‍ഡ് ലൈനില്‍ വിവരം നല്‍കി. ചൈൽഡ് ലൈൻ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ടോട്ടി പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

പ്രതി ആരാണെന്ന് കുട്ടിക്ക് അറിയാത്തതും ബസില്‍ സിസി ടിവി ക്യാമറ ഇല്ലാഞ്ഞതും അന്വേഷണം ദുഷ്‌കരമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കിഴിശ്ശേരി മുതല്‍ മഞ്ചേരി വരെയുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലെ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചതില്‍ നിന്നാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. വയനാട് മേപ്പാടിക്കടുത്തുള്ള പുതിയ ജോലിസ്ഥലത്തു നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പ്രതിക്കെതിരെ 2020ല്‍ കൊയിലാണ്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത പോക്സോ കേസില്‍ വിചാരണ നേരിടുകയാണ്. ഇയാളെ മലപ്പുറം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

Sexual Assault CaseMalappuramCrime newsarrested

