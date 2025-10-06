English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kollam Crime News: തിരുമൽ ചികിത്സയുടെ മറവിൽ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ

നടുവേദയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായിട്ടു വന്ന കണ്ണൂർകാരിയെ പ്രതി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.  

  • സംഭവം നടന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ്

കൊല്ലം: തിരുമൽ ചികിത്സയുടെ മറവിൽ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ.  സംഭവം നടന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ്. 

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ചേർത്തല സ്വദേശി ചന്ദ്രബാബു എന്ന സഹാലേഷ് കുമാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഇയാൾ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയായ സ്‌ത്രീയെയാണ്.  

ഇയാൾ കരുനാഗപ്പള്ളി കോടതിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു തിരുമല കേന്ദ്രം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. അവിടെ ഇയാൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് എത്ര പഴക്കമുള്ള വേദനയും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റി നൽകുമെന്നായിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ഒരു പരസ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശി പ്രതിയുടെ അടുത്ത എത്തുന്നത്.

ഇവർ നടുവേദയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായിട്ടാണ് വന്നത്.  ഇവരെ പ്രതി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.  തുടർന്ന് കണ്ണൂർ സ്വദേശി കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസിന് നൽകിയ  പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

