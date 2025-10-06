Kollam Crime News: തിരുമൽ ചികിത്സയുടെ മറവിൽ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ

കൊല്ലം: തിരുമൽ ചികിത്സയുടെ മറവിൽ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ. സംഭവം നടന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ്.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ചേർത്തല സ്വദേശി ചന്ദ്രബാബു എന്ന സഹാലേഷ് കുമാറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഇയാൾ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയായ സ്ത്രീയെയാണ്.
ഇയാൾ കരുനാഗപ്പള്ളി കോടതിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു തിരുമല കേന്ദ്രം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. അവിടെ ഇയാൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് എത്ര പഴക്കമുള്ള വേദനയും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റി നൽകുമെന്നായിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ഒരു പരസ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശി പ്രതിയുടെ അടുത്ത എത്തുന്നത്.
ഇവർ നടുവേദയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇവരെ പ്രതി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കണ്ണൂർ സ്വദേശി കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ക്ലീൻചിറ്റില്ല: മൊഴികളിൽ അടിമുടി ദുരൂഹത
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ മൊഴികളിൽ ദുരൂഹതയെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകും എന്നാണ് സൂചന.
ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സ്പോൺസർ-ഉദ്യോഗസ്ഥ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടായോ എന്നൊരു നിഗമനവുമുണ്ട്. കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉരുണ്ടു കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കാരണം 2019 ൽ ചെമ്പ് എന്ന് കുറിച്ചത് ധാരണ പിഴവാണെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർണപാളിയിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തേണ്ടിവരുമെന്നും കൊണ്ടുപോയ പാളിയാണോ പൊട്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് പറഞ്ഞത്.
ഇന്നലെ ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു. ദേവസ്വം വിജിലൻസ് എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. പോറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭൂമി ഇടപാടുകളും സാമ്പത്തിക സ്രോതസുകളെക്കുറിച്ചും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയോട് ചോദിക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ മൊഴികളിലെ പൊരുത്തക്കേടായിരുന്നു ഇന്നലെ വീണ്ടും പോറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ് വിളിപ്പിച്ചത്.
