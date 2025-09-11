English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Murder Case: രണ്ടാം ഭാര്യയെയും കാമുകനെയും കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി 60കാരൻ

Murder Case: തമിഴ്നാട് കള്ളക്കുറിച്ചിയിൽ മലൈക്കൊട്ടാലം ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 11, 2025, 10:14 PM IST
  • മരംവെട്ടു തൊഴിലാളിയായ കൊലാഞ്ചിയാണ് ഭാര്യ ലക്ഷ്മി (40), ലക്ഷ്മിയുടെ കാമുകൻ തങ്കരാജു (57) എന്നിവരെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
  • ലക്ഷ്മിയേയും തങ്കരാജുവിനെയും കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അറുത്തെടുത്ത തലകളുമായാണ് കൊലാഞ്ചി പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങിയത്

Murder Case: രണ്ടാം ഭാര്യയെയും കാമുകനെയും കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു; പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി 60കാരൻ

രണ്ടാം ഭാര്യയെയും കാമുകനെയും കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി അറുപതുകാരൻ. തമിഴ്നാട് കള്ളക്കുറിച്ചിയിൽ മലൈക്കൊട്ടാലം ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. മരംവെട്ടു തൊഴിലാളിയായ കൊലാഞ്ചിയാണ് ഭാര്യ ലക്ഷ്മി (40), ലക്ഷ്മിയുടെ കാമുകൻ തങ്കരാജു (57) എന്നിവരെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ലക്ഷ്മിയേയും തങ്കരാജുവിനെയും കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അറുത്തെടുത്ത തലകളുമായാണ് കൊലാഞ്ചി പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങിയത്. 

ലക്ഷ്മിയും തങ്കരാജും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടായിരുന്ന കൊലാഞ്ചി ദൂരസ്ഥലത്തു പോകുന്നെന്ന വ്യാജേന വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി. തുടർന്ന് കൊലാഞ്ചി വീട്ടിൽ തിരികെയെത്തുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിയെയും തങ്കരാജുവിനെയും സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ടെറസിൽവച്ചു കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ അരിവാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരുവരെയും കൊലാഞ്ചി കൊലപ്പെടുത്തി.

തുടർന്ന് ലക്ഷ്മിയുടെയും തങ്കരാജുവിന്റെയും അറുത്തെടുത്ത തലകളുമായി കൊലാഞ്ചി വെല്ലൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ജയിൽ അധികൃതർ കൊലാഞ്ചിയെ ജില്ലാ പൊലീസ് അധികൃതരെ ഏൽപിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. കൊലാഞ്ചിയുടെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും 3 മക്കളെ പൊലീസ് ബന്ധുക്കളുടെ സംരക്ഷണയിലേൽപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊലാഞ്ചിയെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

Murder CaseTamil NaduSecond Wife

