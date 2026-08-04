/Drug Bust In Idukki: 8 കിലോ കഞ്ചാവുമായി 7 യുവാക്കൾ ഇടുക്കിയിൽ പിടിയിൽ

തങ്കമണി: എട്ടുകിലോ കഞ്ചാവുമായി 7 യുവാക്കൾ പിടിയിൽ. വീട്ടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച കഞ്ചാവാണ് തങ്കമണി പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
പിടിയിലായത് തോമസ്, ആൽബിൻ, ജിൽസ്മോൻ മാത്യു, വിമൽ റോയ്, ഷാജി, ശരത് സാബു, നോബിൾ എൻദോസ് എന്നിവരാണ്. രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇവരെ കുറച്ചു ദിവസമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പുലർച്ചെ 12:45 ന് പ്രതി തോമസിന്റെ വീട്ടിലെ അലമാരയ്ക്കടിയിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്.
പോലീസ് താമസിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ മറ്റു പ്രതികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എറണാകുളത്തു നിന്നും ചില്ലറ വില്പനയ്ക്കാണ് ഇവർ കഞ്ചാവ് വാങ്ങിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതികളിൽ പലരും സമാനമായ കേസുകളിൽ നേരത്തെയും പിടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. റെയ്ഡ് നടത്തിയത് എസ്ഐ ബിജു ബേബിയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടർന്നാണ്. കഞ്ചാവ് തോമസിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചശേഷം സംഘം ഒത്തുചേരുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതികളെ കോടതിയിലോ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുബിൻ തങ്കച്ചൻ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ബിജു ബേബി, സി.വി. സതീഷ് (ഗ്രേഡ്), പി.ഡി. സേവ്യർ, സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ എം.പി. അരുൺ, ജോമോൻ കുര്യൻ, മാത്യൂസ് തോമസ്, ഷാനവാസ് ഖാൻ, റെക്സ് വി. ചെറിയാൻ സി.പി.ഒ.മാരായ മിഥുമോൾ, അബിൻ കെ. സോമൻ, ജിതിൻ സണ്ണി എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ്.
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