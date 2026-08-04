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Drug Bust In Idukki: 8 കിലോ കഞ്ചാവുമായി 7 യുവാക്കൾ ഇടുക്കിയിൽ പിടിയിൽ

ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നത് എറണാകുളം മേഖലയിൽ നിന്നാണ് പ്രതികൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 04, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:45 AM IST
Drug Bust In Idukki: 8 കിലോ കഞ്ചാവുമായി 7 യുവാക്കൾ ഇടുക്കിയിൽ പിടിയിൽ

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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