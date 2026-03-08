Karnataka Crime News: ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സഹപാഠികൾക്ക് നേരെ ഇരുമ്പു വടികൊണ്ട് ആക്രമണം; ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ സഹപാഠിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഹേമന്ത് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മരിച്ചത്. ബെല്ലാരി ഗുരുകുൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ ഒമ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ 8 പേരും വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനും പരിക്കേറ്റു. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
ഇരുമ്പു വടികൊണ്ട് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ തലങ്ങും വിലങ്ങും അടിക്കുകയായിരുന്നു സഹപാഠി. സംഭവത്തിന് ശേഷം ആക്രമണം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. വിദ്യാർത്ഥിക്കായി തെരച്ചിൽ തുടങ്ങി. വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണം എന്നാണ് വിവരം.
