  • Thrissur News: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച് സ്വർണ്ണവും പണവുമായി കടന്നു; രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രതി പിടിയിൽ

Thrissur news: യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച് 40 പവൻ സ്വർണവും ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുമായാണ് പ്രതി കടന്നു കളഞ്ഞത്. 

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 20, 2026, 02:41 PM IST
  • വിയ്യൂർ പടുകാട് പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഹെൻറി ജോസഫ് (31) ആണ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത്.
  • വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ചെറുതുരുത്തിയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന അന്യ മതസ്ഥയായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
  • തുടർന്ന് 40 പവൻ സ്വർണവും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും പലതവണകളായി വാങ്ങിയെടുത്തു.

തൃശൂർ: വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച് സ്വർണ്ണവും പണവുമായി കടന്നു കളഞ്ഞ പ്രതിയെ പിടികൂടി. സംഭവം നടന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ചെറുതുരുത്തി പൊലിസ് സംഘം ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച് 40 പവൻ സ്വർണവും ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുമായാണ് പ്രതി കടന്നു കളഞ്ഞത്. 

വിയ്യൂർ പടുകാട് പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഹെൻറി ജോസഫ് (31) ആണ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത്. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ചെറുതുരുത്തിയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന അന്യ മതസ്ഥയായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 40 പവൻ സ്വർണവും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും പലതവണകളായി വാങ്ങിയെടുത്തു. തുടർന്ന് 2024 ൽ നാടുവിടുകയുമായായിരുന്നു.  

ബോംബെ വഴി വിദേശത്തേക്കു കടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുന്നംകുളം എസിപിസി ആർ സന്തോഷിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് ചെറുതുരുത്തി സിഐ വിനു, എസ്ഐമാരായ എആർ നിഖിൽ, ജോളി സെബാസ്റ്റ്യൻ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വിനീത് മോൻ, ഗിരീഷ് എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന സംഘം ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പ്രതിയെ പിടികൂടി ചെറുതുരുത്തി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും.

