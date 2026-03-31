ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടുവന്ന പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ ഉപദ്രവിച്ചു; പ്രതിക്ക് 9 വർഷം തടവും പിഴയും

ആലപ്പുഴ: ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടുവന്ന പന്ത്രണ്ടുകാരിയെ ഉപദ്രവിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് 9 വർഷം തടവും പിഴയും. വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടുവന്ന പന്ത്രണ്ടുകാരിയാണ് ആക്രമത്തിന് ഇരയായത്. പുന്നപ്ര പൊള്ളൈ വെളി വീട്ടിൽ അരുണിനെയാണ് (28) ഹരിപ്പാട് പോക്സോ കോടതി ഒമ്പത് വർഷം തടവിനും 70,000 രൂപ പിഴയൊടുക്കാനും ശിക്ഷിച്ചത്. ഹരിപ്പാട് പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി ഹരീഷ് ജി ആണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. പ്രതി പിഴത്തുക അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. 2024 മേയ് 13നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.
വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അമ്മയ്ക്കൊപ്പമാണ് പെൺകുട്ടി ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. രാവിലെ 11 മണിയോടെ പെൺകുട്ടി ബാത്റൂമിൽ കയറിയ സമയം പിന്തുടർന്നെത്തിയ പ്രതി, വാതിൽ തള്ളിത്തുറന്ന് അകത്തുകയറി കുട്ടിയെ ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു. അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് പി ബി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രിൻസ്, എഎസ്ഐ ലത ഉമേഷ്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസര് അഞ്ജു രാജു എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
