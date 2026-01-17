Acid Attack: വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം; സംഭവം വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിൽ, അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

വയനാട്: സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം. വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം. പ്രിയദർശിനി ഉന്നതിയിലെ 14കാരിക്ക് ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. പെൺകുട്ടിയെ വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അയൽവാസിയായ രാജു ജോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
