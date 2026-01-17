English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Acid Attack: വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം; സംഭവം വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിൽ, അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

Acid Attack: വിദ്യാർഥിനിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം; സംഭവം വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിൽ, അയൽവാസി അറസ്റ്റിൽ

Acid Attack Against Student:  പ്രിയദർശിനി ഉന്നതിയിലെ 14കാരിക്ക് നേരെയാണ് ആസിഡ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 17, 2026, 09:06 AM IST
  • പെൺകുട്ടി വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്
  • സംഭവത്തിൽ അയൽവാസിയായ രാജു ജോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു



വയനാട്: സ്കൂൾ വിദ്യാ‍ർഥിനിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം. വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം. പ്രിയദർശിനി ഉന്നതിയിലെ 14കാരിക്ക് ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. പെൺകുട്ടിയെ വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അയൽവാസിയായ രാജു ജോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

acid attackCrime news

