Kochi Crime News: നിരന്തരം മെസേജയച്ച് ശല്യം, പിന്നാലെ പിന്തുടർന്ന് അതിക്രമം! നടിക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

എറണാകുളം: സിനിമാനടിയെ കടന്നുപിടിക്കാന് ശ്രമിച്ച ഐടി കമ്പനി മാനേജർ പിടിയിൽ. കതൃക്കടവ് സ്വദേശി വിപിന് റോയി ആണ് പിടിയിലായത്. പാലാരിവട്ടം പോലീസ് ആണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.
കലൂര് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പരിസരത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് നടിയെ ഇയാൾ കടന്നുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. നേരത്തെ പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമമാണ് നടിക്ക് നേരെ അതിക്രമം നടത്തിയത്. നടി ഉടൻ തന്നെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു.
Also Read: Couple Death Case: ദമ്പതിമാരെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് ദിവസങ്ങളുടെ പഴക്കം
പ്രതിയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പോലീസ് വിപിന് കതൃക്കടവിലെ വീട്ടിലെത്തിയെന്ന വിവരം കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് അവിടെയെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, സ്ത്രീയോട് അതിക്രമം നടത്തുക തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള് പ്രകാരമാണ് വിപിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
കാക്കനാട്ടുള്ള ഐടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജരാണ് വിപിൻ റോയ്. കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. ഇയാൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന പരാതിയും നടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലുൾപ്പെടെ നിരന്തരം സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇത്രയും നാള് മറുപടി നല്കാതെ ഒഴിവാക്കി വിടുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് നടി പോലീസിന് നല്കിയിരിക്കുന്ന പരാതിയില് പറയുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.