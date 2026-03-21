Kochi Crime News: നിരന്തരം മെസേജയച്ച് ശല്യം, പിന്നാലെ പിന്തുടർന്ന് അതിക്രമം! നടിക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

നടിയെ പിന്തുടർന്നെത്തി ശല്യം ചെയ്ത ശേഷം കടന്നുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 21, 2026, 10:54 AM IST
  കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പരിസരത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് നടിയെ ഇയാൾ കടന്നുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
  നേരത്തെ പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എറണാകുളം: സിനിമാനടിയെ കടന്നുപിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഐടി കമ്പനി മാനേജർ പിടിയിൽ. കതൃക്കടവ് സ്വദേശി വിപിന്‍ റോയി ആണ് പിടിയിലായത്. പാലാരിവട്ടം പോലീസ് ആണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. 

കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പരിസരത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് നടിയെ ഇയാൾ കടന്നുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. നേരത്തെ പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമമാണ് നടിക്ക് നേരെ അതിക്രമം നടത്തിയത്. നടി ഉടൻ തന്നെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. 

പ്രതിയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പോലീസ് വിപിന്‍ കതൃക്കടവിലെ വീട്ടിലെത്തിയെന്ന വിവരം കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് അവിടെയെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, സ്ത്രീയോട് അതിക്രമം നടത്തുക തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് വിപിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കാക്കനാട്ടുള്ള ഐടി സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജരാണ് വിപിൻ റോയ്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഇയാൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന പരാതിയും നടി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലുൾപ്പെടെ നിരന്തരം സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇത്രയും നാള്‍ മറുപടി നല്‍കാതെ ഒഴിവാക്കി വിടുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് നടി പോലീസിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Crime newsActress Assault Attempt Caseക്രൈംനടിക്ക് നേരെ ലൈം​ഗികാതിക്രമം

