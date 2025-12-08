Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; 6 പ്രതികളെയും വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ എത്തിച്ചു

തൃശ്ശൂർ: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ച പ്രതികളെ വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ എത്തിച്ചു. ഒന്ന് മുതൽ ആറുവരെയുള്ള പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്നാണ് കോടതി വിധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവരെ ജയിലിലെത്തിച്ചത്. പൾസർ സുനി, മാർട്ടിൻ ആൻറണി, ബി മണികണ്ഠൻ, വിപി വിജീഷ്, വടിവാൾ സലിം, പ്രദീപ്, എന്നിവരാണ് ബലാത്സംഗകേസിലെ പ്രതികള്. എറണാകുളം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് വിധി പറഞ്ഞത്. ആറ് പ്രതികളുടെയും എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും തെളിഞ്ഞു. ഇവര്ക്കുള്ള ശിക്ഷാ വിധി പ്രഖ്യാപനം 12ന് നടക്കുമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, എട്ടാം പ്രതി ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനായി. ബലാത്സംഗകേസില് ദിലീപിന്റെ പേരില്ല. ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് തെളിവില്ലാത്തതിനാല് കോടതി ദിലീപിനെ വെറുതെവിടുകയായിരുന്നു. എട്ടര വര്ഷത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേസില് ഇന്ന് കോടി വിധി പറഞ്ഞത്. പ്രമുഖ നടീനടന്മാരും സംവിധായകരും ഉൾപ്പെടെ 261 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോള് വിധി പറഞ്ഞത്. വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും ശിക്ഷാവിധി. അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് നിയമമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
