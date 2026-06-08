/Actress Attack case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജഡ്ജി പിന്മാറി

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പരാതിക്കാരി നൽകിയ പുനരന്വേഷണ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജഡ്ജി പിന്മാറി. ജസ്റ്റിസ് ജോബിൻ സെബ്യാസ്റ്റ്യന്റെ ബെഞ്ചിലേക്കാണ് ഈ ഹർജി വന്നത്. എന്നാൽ ജഡ്ജി പിന്മാറിയതോടെ മറ്റൊരു ബഞ്ചിലേക്ക് ഹർജി മാറ്റും. മെമ്മറി കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഈ ഹർജി ഇന്ന് രാവിലെ ജസ്റ്റിസ് ജോബിൻ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കേസില് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുമ്പ് നടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണത്തിനായി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ആ കമ്മറ്റിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ജോബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാങ്കേതിക തടസ്സം ചൂണ്ടികാട്ടി ജഡ്ജി ഈ ഹർജിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പിന്മാറിയത്.
പ്രധാനമായും ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുനരന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ നേരത്തെയുള്ള പൂർണമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു എസ്ഐടി അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആയിരുന്നു നടിയുടെ ആവശ്യം.
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