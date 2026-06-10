/Actress Attack Case: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; പുനരന്വേഷണം പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജിയും പിന്മാറി

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പരാതിക്കാരി നൽകിയ പുനരന്വേഷണ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജിയും പിന്മാറി. കേസിലെ മെമ്മറി കാർഡ് കോടതി കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് അനധികൃമായി പരിശോധിച്ചതിൽ പുനരന്വേഷണം വേണമെന്നവശ്യപ്പെട്ടാണ് അതിജീവിത ഹർജി നൽകിയത്.
ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്തിന്റെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പിന്മാറിയത്. മെമ്മറി കാര്ഡ് പരിശോധനയിലെ എസ്ഐടി അന്വേഷണ ആവശ്യത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ജഡ്ജിയും പിന്മാറിയത്. നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് ജോബിന് സെബാസ്റ്റ്യനും ഹര്ജി പരിഗണിക്കുന്നതില് നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു. അതിജീവിതയുടെ ഹര്ജി മറ്റൊരു ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും.
കേസില് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുമ്പ് നടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണത്തിനായി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മറ്റിയെ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ആ കമ്മറ്റിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ജോബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാങ്കേതിക തടസ്സം ചൂണ്ടികാട്ടി ജഡ്ജി ഈ ഹർജിയിൽ നിന്നും ആദ്യം പിന്മാറിയത്.
പ്രധാനമായും ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുനരന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ നേരത്തെയുള്ള പൂർണമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു എസ്ഐടി അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആയിരുന്നു നടിയുടെ ആവശ്യം.
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