Huma Qureshi's Cousin Brother Killed: നടി ഹുമ ഖുറേഷിയുടെ കസിൻ സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

Huma Qureshi's Cousin Brother Murder Latest Updates: ഉടൻ തന്നെ ആസിഫ് ഖുറേഷിയെ കൈലാഷ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ  എത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർ മരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 8, 2025, 11:25 AM IST
  • നടി ഹുമ ഖുറേഷിയുടെ കസിൻ സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു
  • സംഭവം നടന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ നിസാമുദ്ദീനിലെ ജങ്പുര ഭോഗൽ ലെയ്നിലാണ്

Huma Qureshi's Cousin Brother Killed: നടി ഹുമ ഖുറേഷിയുടെ കസിൻ സഹോദരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

ഡൽഹി: നിസാമുദ്ദീൻ പ്രദേശത്തെ പാർക്കിംഗ് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ബോളിവുഡ് നടി ഹുമ ഖുറേഷിയുടെ ബന്ധുവായ ആസിഫ് ഖുറേഷി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്.  സംഭവം നടന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ നിസാമുദ്ദീനിലെ ജങ്പുര ഭോഗൽ ലെയ്നിലാണ്. 

Also Read: 'ഒരാള്‍ക്ക് മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വരെ വോട്ട്'; തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വന്‍തോതില്‍ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.  വീടിന്റെ പ്രധാന ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ ഇരുചക്ര വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ആസിഫും രണ്ട് യുവാക്കളും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായതായും തുടർന്ന് പ്രതികൾ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

നിസ്സാര കാര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രതി ആസിഫിനെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളും പറഞ്ഞു. ഇതേ പാർക്കിംഗ് പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതി മുൻപും വഴക്കിട്ടിരുന്നുവെന്നും വ്യാഴാഴ്ച, ആസിഫ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വീടിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ അയൽക്കാരന്റെ ഇരുചക്ര വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടതായും തുടർന്ന് അത് അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ആസിഫിന്റെ ഭാര്യ സൈനാസ് ഖുറേഷി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

Also Read: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത, ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.86 പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട! അറിയാം...

എന്നാൽ വാഹനം സ്ഥലത്തു നിന്നും മാറ്റുന്നതിനുപകരം, അയൽക്കാർ ആസിഫിനെ അസഭ്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയെന്നും തുടർന്ന് മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചുവെന്നും സൈനാസ് ഖുറേഷി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.  തുടർന്ന് കേസെടുത്ത പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയും രണ്ട് പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.
 

Huma Qureshi BrotherHuma Qureshis CousinHuma Qureshis Cousin Murderedhuma qureshi newsHuma Qureshi Cousin Murder

