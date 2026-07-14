/Adoor Shehana Suicide Case: യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം: കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം

അടൂർ: ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ യുവതിയെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം. സംഭവ സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആണ്സുഹൃത്ത് തന്റെ മകളെ കൊന്നതാണെന്നാണ് മരിച്ച യുവതിയുടെ അമ്മ ആരോപിക്കുന്നത്.
തന്റെ മകളെ കൊന്നത് അവനാണെന്നും അവന്റെ ബൈക്ക് ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ? അവൻ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നും തന്റെ മകൾ സ്വയം മരിക്കില്ലെന്നും മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോന്ന് അറിയില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ആൺസുഹൃത്തിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ രാത്രി 7 മണിയോടെയാണ് ഷെഹനയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടിലിനുള്ളിൽ നിന്നും ശബ്ദം കേട്ട അയൽവാസികലെത്തിയപ്പോൾ വീട് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് നഗരസഭാ കൗൺസിലറെ വിവരം അറിയിക്കുകയും അവരെത്തി വാതിൽ തുറന്നപ്പോഴാണ് ഷാഹനയുടെ ആണ്സുഹൃത്ത് പുറത്തുവന്നത്. തുടർന്ന് അകത്തു കയറി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സ്റ്റയർകേസിന്റെ ഭാഗത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ഷഹാനയെ കണ്ടെത്തിയത്.
ഉടൻതന്നെ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് ആൺസുഹൃത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.മരിച്ച ഷെഹനയുടെയും യുവാവിന്റെയും ശരീരത്തിൽ രക്തപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരണ കാരണം പോസ്റ്റുമോർട്ടം കഴിഞ്ഞാലേ അറിയാൻ കഴിയൂവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
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