Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Crime
  • /Adoor Shehana Suicide Case: യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം: കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം

Adoor Shehana Suicide Case: യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം: കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം

Adoor Shahana Suicide Case Updates: മരണ കാരണം പോസ്റ്റുമോർട്ടം കഴിഞ്ഞാലേ അറിയാൻ കഴിയൂ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 14, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:38 PM IST
Adoor Shehana Suicide Case: യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം: കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Thiruvananthapuram News: തലസ്ഥാനത്ത് ക്രൂരമായ റാഗിങ്; പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ കഴുത്തിൽ കാൽ അമർത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
Ragging case51 min ago
2
PM Modi1 hr ago
3
R. Sugathan2 hrs ago
4
Thiruvananthapuram3 hrs ago
5
Suicide4:25 AM IST