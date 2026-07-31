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Brother Mathew Albin Arrest: ജീവനക്കാരിയുടെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; അഗതി മന്ദിര ഉടമ ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിൻ അറസ്റ്റിൽ

അഗതി മന്ദിരത്തിലെ ജീവനക്കാരിയുടെ ലൈംഗിക അതിക്രമ പരാതിയിലാണ് ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 31, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:02 PM IST
Brother Mathew Albin Arrest: ജീവനക്കാരിയുടെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; അഗതി മന്ദിര ഉടമ ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിൻ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Brother Mathew Albin | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Brother Mathew Albin Arrest: ജീവനക്കാരിയുടെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി; അഗതി മന്ദിര ഉടമ ബ്രദർ മാത്യു ആൽബിൻ അറസ്റ്റിൽ
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