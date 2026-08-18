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Karuvatta Murder Case: ആലപ്പുഴ കരുവാറ്റ കൊലപാതകം; ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ ബന്ധുവായ 13കാരിയടക്കം നാല് വിദ്യാർഥികൾ അറസ്റ്റിൽ

Karuvatta Murder Case: കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 18, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:59 AM IST
Karuvatta Murder Case: ആലപ്പുഴ കരുവാറ്റ കൊലപാതകം; ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ ബന്ധുവായ 13കാരിയടക്കം നാല് വിദ്യാർഥികൾ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Karuvatta Murder Case: ആലപ്പുഴ കരുവാറ്റ കൊലപാതകം; ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ ബന്ധുവായ 13കാരിയടക്കം നാല് വിദ്യാർഥികൾ അറസ്റ്റിൽ
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