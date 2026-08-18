/Karuvatta Murder Case: ആലപ്പുഴ കരുവാറ്റ കൊലപാതകം; ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ ബന്ധുവായ 13കാരിയടക്കം നാല് വിദ്യാർഥികൾ അറസ്റ്റിൽ

ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് കരുവാറ്റയിൽ 67 വയസ്സുകാരനായ ശിവൻകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പുറത്തുവരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. സ്വന്തം ബന്ധുവായ പതിമൂന്നുകാരിയുടെ ക്വട്ടേഷനിലാണ് മാടപ്പുരയ്ക്കൽ പടീറ്റതിൽ ശിവൻകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ പെൺകുട്ടിയെയും കൊലപാതകം നേരിട്ടു നടത്തിയ കൊല്ലം സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത യുവാക്കളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഐഫോണും ബൈക്കും വാങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ശിവൻകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കവർന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വിറ്റ് പെൺകുട്ടിക്ക് പുതിയ ഐഫോണും കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യുവാക്കൾക്ക് ബൈക്കും വാങ്ങാനായിരുന്നു പദ്ധതി.
ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം. പ്രസവാവശ്യത്തിനായി ശിവൻകുട്ടിയുടെ മകളെ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനാൽ ഭാര്യയും സഹായത്തിന് കൂടെ പോയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ശിവൻകുട്ടിയും ചെറുമകളും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോൾ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയ കുട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
വീടിന്റെ ശൗചാലയത്തിലെ വെന്റിലേഷൻ വഴിയാണ് പ്രതികൾ അകത്തുകടന്നത്. ശിവൻകുട്ടിയുടെ കൈകാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകം നടക്കുന്ന സമയം പ്രതികൾ വീഡിയോ കോളിലൂടെ പെൺകുട്ടിയെ ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയം കാണിച്ചുകൊടുത്തു. തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൃത്യത്തിനു ശേഷം പ്രതികൾ വീടുമുഴുവൻ മുളകുപൊടി വിതറിയ ശേഷം സ്വർണം കവർന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
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