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Karuvatta Murder Case: കരുവാറ്റയിൽ മുത്തച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് 13കാരി, കാമുകനും സുഹൃത്തുക്കളും നടപ്പാക്കിയത് 'പ്ലാൻ ബി'

Alappuzha Karuvatta Murder Case: മുത്തച്ഛൻ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച പെൺകുട്ടി, ഇയാളെ കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആൺസുഹൃത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 19, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:39 AM IST
Karuvatta Murder Case: കരുവാറ്റയിൽ മുത്തച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് 13കാരി, കാമുകനും സുഹൃത്തുക്കളും നടപ്പാക്കിയത് 'പ്ലാൻ ബി'
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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