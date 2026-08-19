Karuvatta Murder Case: കരുവാറ്റയിൽ മുത്തച്ഛനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് 13കാരി, കാമുകനും സുഹൃത്തുക്കളും നടപ്പാക്കിയത് 'പ്ലാൻ ബി'

ആലപ്പുഴ: കരുവാറ്റയിൽ വയോധികനായ ശിവൻകുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പതിമൂന്നുകാരിയായ കൊച്ചുമകളും കാമുകനും ഉൾപ്പെട്ട സംഘം നടത്തിയത് അതിക്രൂരവും ആസൂത്രിതവുമായ നീക്കങ്ങളെന്ന് പോലീസ്. പെൺകുട്ടിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രതികൾ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് 'പ്ലാൻ ബി' നടപ്പിലാക്കി കൊലപാതകം നടത്തിയത്.
വീടിന് പിൻഭാഗത്തുകൂടി ആരും കാണാതെ എത്തുവാൻ വഴി പറഞ്ഞുകൊടുത്തതും ആസൂത്രണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതും എട്ടാം ക്ലാസുകാരിയായ ഈ പെൺകുട്ടിയാണ്. ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് പെൺകുട്ടി പരവൂർ സ്വദേശിയായ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നത്.
തുടർന്ന്, ബൈക്കും ഫോണും വാങ്ങുന്നതിനായി വീട്ടിലെ പണം കവരാൻ ഇരുവരും നേരത്തെ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മുത്തച്ഛൻ തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച പെൺകുട്ടി, ഇയാളെ കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആൺസുഹൃത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഫോണിലൂടെയാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് കവർച്ചയും കൊലപാതകവും പ്ലാൻ ചെയ്തത്.
പെൺകുട്ടി അയച്ചുകൊടുത്ത ലൊക്കേഷൻ പിന്തുടർന്ന് മാവേലി എക്സ്പ്രസിൽ ഹരിപ്പാടെത്തിയ സംഘം ബസിലും ഓട്ടോയിലുമായി കരുവാറ്റയിലെ വീടിനടുത്തേക്ക് എത്തി. സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് വീഡിയോ കോളിലൂടെയാണ് പെൺകുട്ടി പ്രതികൾക്ക് വഴി കാണിച്ചുകൊടുത്തത്. മേൽക്കൂരയുടെ ഓട് നീക്കി കനമുള്ള കല്ല് തലയിലേക്ക് ഇട്ട് ശിവൻകുട്ടിയെ വധിക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ആദ്യ നീക്കം.
എന്നാൽ ഓട് നീക്കിയെങ്കിലും താഴെ മച്ച് ഉള്ളതിനാൽ ഈ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും, തുടർന്ന് ശുചിമുറിയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ അകത്തുകയറി കൊലപാതകം നടപ്പാക്കുകയുമായിരുന്നു. ശിവൻകുട്ടിയുടെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് ശ്വാസംമുട്ടിച്ചാണ് പ്രതികൾ ജീവനെടുത്തത്. ക്രൂരമായ ഈ കൃത്യത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ വീഡിയോ കോളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പെൺകുട്ടിയെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.
തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഭവസ്ഥലത്ത് മുളകുപൊടി വിതറിയത് ചില സിനിമകൾ കണ്ടുള്ള പ്രചോദനത്തിലാണെന്ന് പ്രതികൾ മൊഴി നൽകി. മൊബൈൽ ഫോണും ബൈക്കും വാങ്ങാനുള്ള പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കവർച്ച നടത്തിയത്. ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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