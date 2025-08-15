English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Alappuzha Twin Murder: ആലപ്പുഴയെ നടുക്കി ഇരട്ടക്കൊല; യുവാവ് മാതാപിതാക്കളെ കുത്തിക്കൊന്നു

Alappuzha Twin Murder Case: കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് കൊല നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 15, 2025, 07:19 AM IST
  • സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്ന ഇയാൾ മാതാപിതാക്കളെ മർദ്ദിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു
  • മുൻപ് മാതാപിതാക്കളെ മർദ്ദിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് ഇടപെട്ട് ബാബുവിന് താക്കീത് നൽകിയിരുന്നു

Read Also

  1. Doctor murder case: വനിതാ ഡോ​ക്​​ടറെ കുത്തിക്കൊന്ന പ്രതി പിടിയില്‍, നിര്‍ണ്ണായക വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്

Trending Photos

Horoscope August 15: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Astrology news
Horoscope August 15: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala Gold Rate Today 14 August 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റം എങ്ങനെ? നിരക്ക് അറിയാം
5
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 14 August 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റം എങ്ങനെ? നിരക്ക് അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 13 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കൊപ്പം? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala Lottery Result Today 13 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആർക്കൊപ്പം? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 14 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം നേടിയതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Result Today 14 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം നേടിയതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Alappuzha Twin Murder: ആലപ്പുഴയെ നടുക്കി ഇരട്ടക്കൊല; യുവാവ് മാതാപിതാക്കളെ കുത്തിക്കൊന്നു

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ കൊമ്മാടിയിൽ യുവാവ് മാതാപിതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തി. പനവേലി പുരയിടത്തിൽ തങ്കരാജ്, ആ​ഗ്നസ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഇവരുടെ മകൻ ബാബു (47) പോലീസ് പിടിയിലായി. കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് കൊല നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

മദ്യലഹരിയിലാണ് പ്രതി കൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ഇറച്ചി വെട്ടുകാരനാണ് ബാബു. സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്ന ഇയാൾ മാതാപിതാക്കളെ മർദ്ദിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. മുൻപ് മാതാപിതാക്കളെ മർദ്ദിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് ഇടപെട്ട് ബാബുവിന് താക്കീത് നൽകിയിരുന്നു.

ALSO READ: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്നു; ഭർത്താവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

സംഭവ ദിവസവും മദ്യപിച്ചെത്തിയ ബാബു വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും മാതാപിതാക്കളെ കുത്തിക്കൊല്ലുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഭർതൃവീട്ടിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരിയെ വിളിച്ച് ഇയാൾ മാതാപിതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി അറിയിച്ചു. ബഹളം കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി ആ​ഗ്നസിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

ചോര വാർന്ന് നിലത്ത് കിടന്നിരുന്ന തങ്കരാജിനെ പോലീസ് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മാറ്റാനായത്. കൊല നടത്തിയതിന് ശേഷം സ്ഥലത്തുനിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയെ സമീപത്തെ ബാറിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇയാൾ മദ്യലഹരിയിൽ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Alappuzha Murder CaseCrime newsആലപ്പുഴ ഇരട്ടക്കൊലയുവാവ് മാതാപിതാക്കളെ കുത്തിക്കൊന്നു

Trending News