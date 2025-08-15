Alappuzha Twin Murder: ആലപ്പുഴയെ നടുക്കി ഇരട്ടക്കൊല; യുവാവ് മാതാപിതാക്കളെ കുത്തിക്കൊന്നു

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ കൊമ്മാടിയിൽ യുവാവ് മാതാപിതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തി. പനവേലി പുരയിടത്തിൽ തങ്കരാജ്, ആഗ്നസ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഇവരുടെ മകൻ ബാബു (47) പോലീസ് പിടിയിലായി. കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് കൊല നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
മദ്യലഹരിയിലാണ് പ്രതി കൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ഇറച്ചി വെട്ടുകാരനാണ് ബാബു. സ്ഥിരമായി മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്ന ഇയാൾ മാതാപിതാക്കളെ മർദ്ദിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. മുൻപ് മാതാപിതാക്കളെ മർദ്ദിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് ഇടപെട്ട് ബാബുവിന് താക്കീത് നൽകിയിരുന്നു.
സംഭവ ദിവസവും മദ്യപിച്ചെത്തിയ ബാബു വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും മാതാപിതാക്കളെ കുത്തിക്കൊല്ലുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഭർതൃവീട്ടിൽ കഴിയുന്ന സഹോദരിയെ വിളിച്ച് ഇയാൾ മാതാപിതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി അറിയിച്ചു. ബഹളം കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി ആഗ്നസിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.
ചോര വാർന്ന് നിലത്ത് കിടന്നിരുന്ന തങ്കരാജിനെ പോലീസ് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മാറ്റാനായത്. കൊല നടത്തിയതിന് ശേഷം സ്ഥലത്തുനിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതിയെ സമീപത്തെ ബാറിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇയാൾ മദ്യലഹരിയിൽ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
