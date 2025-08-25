Alappuzha Crime News: മദ്യലഹരിയിൽ പിതാവിനോട് ക്രൂരത; ആലപ്പുഴയിൽ കിടപ്പിലായ പിതാവിന് മകന്റെ ക്രൂര മർദനം

ആലപ്പുഴ: കിടപ്പിലായ പിതാവിനെ മദ്യലഹരിയിൽ മർദ്ദിച്ച് മകൻ. പട്ടണക്കാട് സ്വദേശി ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ള (75) ആണ് മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായത്. സംഭവത്തിൽ മകൻ അഖിൽ ചന്ദ്രനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കട്ടിലിൽ പിടിച്ചിരുത്തി കഴുത്ത് ഞെരിച്ചും തലയ്ക്ക് അടിച്ചും ആണ് മർദ്ദിച്ചത്.
പട്ടണക്കാട് പോലീസാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ ഒളിവിലാണ്. പിതാവിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതിയുടെ സഹോദരനാണ് മൊബൈലിൽ പകർത്തിയത്. അഖിൽ പിതാവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നതിന് സമീപത്ത് ഇയാളുടെ അമ്മ ഇരിക്കുന്നതും കാണാം.
ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ള ഏറെനാളായി കിടപ്പിലാണ്. മദ്യലഹരിയിലാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്നും മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഇല്ലെന്നുമാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഒളിവിൽ പോയ അഖിലിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി.
