Aluva Athul Murder Case: അലുവ അതുൽ കൊലക്കേസ്: എല്ലാ പ്രതികളെയും പിടികൂടി, പിടിയിലായത് മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്ന്

ജിം-സന്തോഷ് വധക്കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ അലുവ അതുലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ എല്ലാ പ്രതികളും പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:06 AM IST
  • ഇടുക്കി മുണ്ടക്കയത്തിന് അടുത്ത് നിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.
  • ഇതോടെ കേസിലെ 8 പ്രതികളും പിടിയിലായതായി കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

കൊല്ലം: ​ഗുണ്ടാനേതാവ് അലുവ അതുലിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളും പിടിയിൽ. കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് ഉൾപ്പെട്ട 4 പേരെയും പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി മുണ്ടക്കയത്തിന് അടുത്ത് നിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ഇതോടെ കേസിലെ 8 പ്രതികളും പിടിയിലായതായി കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് അറിയിച്ചു. കോട്ടയം പോലീസ് ആണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് ഇവരെ കൊല്ലം പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. കേസിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളുവെന്ന് കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. 

ജിം-സന്തോഷ് വധക്കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയാണ് അലുവ അതുൽ. കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അലുവ അതുലിനെ ഇന്നലെ പട്ടാപ്പകൽ നടുറോഡിൽവച്ച് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന അതുലിനെ പിന്തുടർന്ന് എത്തിയ പ്രതികൾ നടുറോഡിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതുലിനൊപ്പം കാറിലുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടുപര്തി മനുവിന് കൈയ്ക്ക് വെട്ടേറ്റു. 

കടത്തൂർ - വയനകം ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ കുടിപ്പകയാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് വിവരം. ജിം സന്തോഷ് വധകേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി സ്റ്റേഷനിൽ ഒപ്പിട്ട് മടങ്ങുംവഴിയാണ് പുതിയകാവിന് സമീപത്ത് വച്ച് അതുൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. വടിവാളും വെട്ടുകത്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അതിക്രൂരമായാണ് പ്രതികൾ അതുലിനെ വെട്ടിക്കൊന്നത്. ശേഷം പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതുലിനെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. തലയ്‌ക്കേറ്റ മുറിവാണ് അതുലിന്റെ മരണ കാരണം. ശരീരത്തിലും നിരവധി വെട്ടേറ്റിരുന്നു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

