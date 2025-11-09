വയനാട്: അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും വൻ ലഹരിവേട്ട. എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുത്തങ്ങയ്ക്ക് സമീപം പൊൻകുഴിയിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് 82.104 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി കണ്ണൂർ സ്വദേശി പിടിയിലായത്.
അറസ്റ്റിലായ മുഹ്സിൻ മുസ്തഫ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിലെ യാത്രക്കാരനായിരുന്നു. ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരി മരുന്നിന് വിപണിയിൽ ഏകദേശം 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലവരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പിടിയിലായ മുസ്തഫ യുവാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ ലഹരിമരുന്ന് കടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തടുർന്ന് എക്സൈസ് അതിർത്തികളിലെ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല വരും ദിവസങ്ങളിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുമെന്ന് വയനാട് ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
