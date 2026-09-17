Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Crime
  • /Anto Augustine Arrested: വീട്ടിൽ അനധികൃതമായി മദ്യം സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ ആന്റോ അ​ഗസ്റ്റിൻ അറസ്റ്റിൽ

Anto Augustine Arrested: വീട്ടിൽ അനധികൃതമായി മദ്യം സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ ആന്റോ അ​ഗസ്റ്റിൻ അറസ്റ്റിൽ

Liquor Case: അനധികൃതമായി മദ്യം സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ ആന്റോ അ​ഗസ്റ്റിൻ അറസ്റ്റിൽ

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 17, 2026, 06:21 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:21 AM IST
Anto Augustine Arrested: വീട്ടിൽ അനധികൃതമായി മദ്യം സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ ആന്റോ അ​ഗസ്റ്റിൻ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Masappadi Case: നിർണായക നീക്കവുമായി CMRL സിഎഫ്ഒ; മൊഴി പിൻവലിക്കാൻ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി
2
3
4
5