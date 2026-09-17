കൊച്ചി: വീട്ടിൽ അനധികൃതമായി മദ്യം സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ഉടമ ആൻറോ അഗസ്റ്റിൻ അറസ്റ്റിൽ. എക്സൈസ് സംഘമാണ് ആൻറോ അഗസ്റ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച 67 ലിറ്റർ വിദേശമദ്യം കണ്ടെടുത്തെന്നാണ് വിവരം.
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