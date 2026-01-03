English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Evidence Tampering Case: തൊണ്ടിമുതൽ കേസ്; ​ആന്റണി രാജു കുറ്റക്കാരൻ, ഗൂഢാലോചന തെളിഞ്ഞു

Evidence Tampering Case: തൊണ്ടിമുതൽ കേസ്; ​ആന്റണി രാജു കുറ്റക്കാരൻ, ഗൂഢാലോചന തെളിഞ്ഞു

കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയും തെളിവ് നശിപ്പിക്കലും തെളിഞ്ഞതായി കോടതി അറിയിച്ചു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 3, 2026, 11:24 AM IST
  • ഒന്നാം പ്രതി കെ.എസ്. ജോസും കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി.
  • കേസിൽ ​ഗൂഢാലോചനയും തെളിവ് നശിപ്പിക്കലും തെളിഞ്ഞു.

Evidence Tampering Case: തൊണ്ടിമുതൽ കേസ്; ​ആന്റണി രാജു കുറ്റക്കാരൻ, ഗൂഢാലോചന തെളിഞ്ഞു

തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറിക്കേസിൽ മുൻ മന്ത്രിയും എംഎൽഎയുമായ ആന്റണി രാജു കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി. ഒന്നാം പ്രതി കെ.എസ്. ജോസും കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. കേസിൽ ​ഗൂഢാലോചനയും തെളിവ് നശിപ്പിക്കലും തെളിഞ്ഞു. 19 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേസിൽ വിധി പറയുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ പ്രതിയ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആന്റണി രാജു തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയെന്നാതായിരുന്നു കേസ്. ആന്റണി രാജുവും കോടതി ക്ലർക്കായിരുന്ന ജോസുമായിരുന്നു കേസിലെ പ്രതികള്‍. 

Antony RajuEvidence Tampering CaseThiruvananthapuram

