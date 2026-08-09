കണ്ണൂർ: അർജുൻ ആയങ്കിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കൂത്തുപറമ്പ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഇയാളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. തലശേരി സബ് ജയിലിലേക്കായിരിക്ക് അർജുൻ ആയങ്കിയെ മാറ്റും.
അതേസമയം അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ രണ്ട് കൂട്ടാളികളെ വളപട്ടണം പോലീസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിരുന്നു. അബിഭാൽകയെ കാണാനായി എത്തിയപ്പോഴാണ് അർജുനെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. ഇയാൾക്കെതിരെ കാപ്പാ വകുപ്പ് ചുമത്താനാണ് പോലീസ് നീക്കം. സംസ്ഥാനത്താകെ 23 കേസുകളാണ് അർജുൻ ആയങ്കിക്കെതിരെയുള്ളത്. രണ്ട് വധ ശ്രമക്കേസുകളും, ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് മാരകമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ കേസും തട്ടികൊണ്ട് പോകൽ കേസും അടക്കം ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചേർത്തുള്ള കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2014 മുതൽ സ്ഥിരമായി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അർജുനെന്നും, പല കേസുകളിലും ഇയാൾക്കെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വളപ്പട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം 12 കേസുകളാണ് അർജുനെതിരെയുള്ളത്. പുതിയ സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 23 കേസുകളിൽ പ്രതിയായ അർജുനെതിരെ കാപ്പ ചുമത്താനുള്ള നടപടികൾ പോലീസ് വേഗത്തിലാക്കി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൈമാറും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.