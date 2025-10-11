English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Robbery In Aluva: പള്ളിയിലെ ഭണ്ഡാരം കവർന്ന അസം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

Robbery In Aluva: പള്ളിയിലെ ഭണ്ഡാരം കവർന്ന അസം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പള്ളി ഭാരവാഹികളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ സഹായം നൽകിയിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഭണ്ഡാരത്തിൽ കുറെ തുകയുണ്ടെന്നത് ഇയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 11, 2025, 09:28 PM IST
  • ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പള്ളിയിലെ ഭണ്ഡാരം കവർന്ന കേസിലെ പ്രതി പിടിയിലായി
  • ആലുവ തോട്ടുമുഖം പടിഞ്ഞാറേ ജുമാ മസ്ജിദിലെ ദണ്ഡാരം കവർന്ന സംഭവത്തിലാണ് അസം സ്വദേശി പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്

Robbery In Aluva: പള്ളിയിലെ ഭണ്ഡാരം കവർന്ന അസം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

ആലുവ: ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പള്ളിയിലെ ഭണ്ഡാരം കവർന്ന കേസിലെ പ്രതി പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ആലുവ തോട്ടുമുഖം പടിഞ്ഞാറേ ജുമാ മസ്ജിദിലെ ദണ്ഡാരം കവർന്ന സംഭവത്തിലാണ് അസം സ്വദേശി പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 10 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സം​ഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

ഭണ്ഡാരം തകർത്ത് പ്രതി പണം മോഷ്ടിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. ഇയാളെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പള്ളി ഭാരവാഹികളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ സഹായം നൽകിയിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഭണ്ഡാരത്തിൽ കുറെ തുകയുണ്ടെന്നത് ഇയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. അതിനു ശേഷമാണ് ഇയാൾ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും പണം കവർന്നത്.  പ്രതിയെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് അതിക്രമം നടത്തിയ കണ്ടക്ടർ  കസ്റ്റഡിയിൽ

കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് അതിക്രമം നടത്തിയ കണ്ടക്ടറെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ഗുരുവായൂർ സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പരാതിയിൽ ഒറ്റപ്പാലം പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്.  

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; മകര രാശിക്കാർ ശത്രുക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക

സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇന്നലെ രാത്രി കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. രാത്രി ഏഴരയോടെ ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു കണ്ടക്ടർ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് അതിക്രമം നടത്തിയത് എന്നാണ് പരാതി. 

പെൺകുട്ടി ഉടൻ തന്നെ പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പരാതിപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും കണ്ടക്ടറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

