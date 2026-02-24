പാലക്കാട്: ഐഐടി വിദ്യാർഥിനിക്ക് തലയ്ക്കടിയേറ്റു. പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് ഐഐടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയെയാണ് പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഡാറ്റ സയൻസ് എൻജിനീയറിങ് നാലാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയായ അശ്വനിക്കു (23) നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. സേലം സ്വദേശിനിയാണ് അശ്വനി. തിങ്കളാഴ്ച്ച രാത്രി 8:30ന് ഐഐടി ക്യാമ്പസിനകത്തു വച്ചാണ് സംഭവം.
സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നതിനിടയിൽ ആയിരുന്നു ആക്രമണം. നടന്നുപോകുമ്പോൾ പിന്നിൽനിന്നു വന്നയാൾ അടിച്ചെന്നാണ് അറിയുന്നത്. തലയിലും നെറ്റിയിലുമടക്കം പരിക്കുണ്ട്. ഇതുവഴിയെത്തിയ സഹപാഠികളാണ് പരിക്കേറ്റുകിടന്ന വിദ്യാർഥിനിയെ കാണുന്നത്. ഉടനെ ഐഐടി. അധികൃതരെ അറിയിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. വാളയാറിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച വിദ്യാർഥിനിയെ പിന്നീട് കോയമ്പത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അജ്ഞാതന്റെ ആക്രമണമായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസിനെ ലഭിച്ച മൊഴി. കസബ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ക്യാമ്പസിലെ സിസിടിവിദൃശ്യങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിക്കും. തലക്കേറ്റ പരിക്ക് ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ളതാണെങ്കിലും അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ആശുപതി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, കാമ്പസിലെ സുരക്ഷാവീഴ്ചയിൽ വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർഥികളാണ് ക്യാമ്പസിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരന്നത്.
