Cyber Fraud: ‍'അത്യാവശ്യമായി 40,000 രൂപ വേണം'; ‍എസ്പിയുടെ പേരിൽ പണം തട്ടാൻ ശ്രമം

കൊല്ലം: റൂറല് എസ്പിയുടെ പേരില് വ്യാജ വാട്ട്സ് ആപ്പ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പൊലീസുകാരില് നിന്നു പണം തട്ടാന് ശ്രമം. 40,000 രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ടികെ വിഷ്ണുപ്രദീപ് ഐപിഎസിൻ്റെ പേരിലാണ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സന്ദേശമയച്ചത്. അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഉടന് തിരിച്ചു നല്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. എസ്പിയുടെ പ്രൊഫൈല് ചിത്രമുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പരില് നിന്നാണ് പൊലീസുകാര്ക്ക് സന്ദേശമെത്തിയത്.
ഉടൻതന്നെ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസുകാര് സീനിയര് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് റൂറല് എസ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സന്ദേശം അയച്ചത് വ്യാജനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. സംഭവത്തിൽ സൈബര് റൂറല് പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ആർക്കും പണം നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അക്കൗണ്ട് നേപ്പാളിലുള്ളതാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
