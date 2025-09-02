English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cyber Fraud: ‍'അത്യാവശ്യമായി 40,000 രൂപ വേണം'; ‍എസ്പിയുടെ പേരിൽ പണം തട്ടാൻ ശ്രമം

Cyber Fraud: ടികെ വിഷ്ണുപ്രദീപ് ഐപിഎസിൻ്റെ പേരിലാണ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സന്ദേശമയച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 2, 2025, 12:23 AM IST
  • 40,000 രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിനാണ് ശ്രമിച്ചത്
  • അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഉടന്‍ തിരിച്ചു നല്‍കാമെന്നും പറഞ്ഞ് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുകയും ചെയ്തു
  • എസ്പിയുടെ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രമുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പരില്‍ നിന്നാണ് പൊലീസുകാര്‍ക്ക് സന്ദേശമെത്തിയത്

Trending Photos

Samsaptak Yog: ശനിയും ചൊവ്വയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം
5
Astrology
Samsaptak Yog: ശനിയും ചൊവ്വയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം
Today&#039;s Horoscope 31 August 2025: ഓ​ഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം; ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope 31 August 2025: ഓ​ഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം; ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Bhagyathara BT 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ഭാ​ഗ്യധാര ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്
5
Bhagyathara Lottery
Bhagyathara BT 18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാനാര്? ഭാ​ഗ്യധാര ലോട്ടറി ഫലം പുറത്ത്
Cyber Fraud: ‍'അത്യാവശ്യമായി 40,000 രൂപ വേണം'; ‍എസ്പിയുടെ പേരിൽ പണം തട്ടാൻ ശ്രമം

കൊല്ലം: റൂറല്‍ എസ്പിയുടെ പേരില്‍ വ്യാജ വാട്ട്സ് ആപ്പ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പൊലീസുകാരില്‍ നിന്നു പണം തട്ടാന്‍ ശ്രമം. 40,000 രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ടികെ വിഷ്ണുപ്രദീപ് ഐപിഎസിൻ്റെ പേരിലാണ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സന്ദേശമയച്ചത്. അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഉടന്‍ തിരിച്ചു നല്‍കാമെന്നും പറഞ്ഞ് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. എസ്പിയുടെ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രമുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പരില്‍ നിന്നാണ് പൊലീസുകാര്‍ക്ക് സന്ദേശമെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഉടൻതന്നെ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസുകാര്‍ സീനിയര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് റൂറല്‍ എസ്പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സന്ദേശം അയച്ചത് വ്യാജനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. സംഭവത്തിൽ സൈബര്‍ റൂറല്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ആർക്കും പണം നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അക്കൗണ്ട് നേപ്പാളിലുള്ളതാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Cyber FraudFinancial fraudKollam

Trending News