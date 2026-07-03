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Ayodhya Ram Temple: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ തട്ടിപ്പ്; ജീവനക്കാർ വസ്ത്രങ്ങളിലും സോക്സുകളിലും ഒളിപ്പിച്ച് പണം കടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

Ayodhya Ram Temple Theft Case: അറസ്റ്റിലായ എട്ട് പേരിൽ അഞ്ച് പേർ പണം മാറ്റുന്നതും ഒളിപ്പിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 03, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:50 PM IST
Ayodhya Ram Temple: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ തട്ടിപ്പ്; ജീവനക്കാർ വസ്ത്രങ്ങളിലും സോക്സുകളിലും ഒളിപ്പിച്ച് പണം കടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
Image Credit: Ram Temple Theft | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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