/Ayodhya Ram Temple: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ തട്ടിപ്പ്; ജീവനക്കാർ വസ്ത്രങ്ങളിലും സോക്സുകളിലും ഒളിപ്പിച്ച് പണം കടത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനയായി ലഭിച്ച പണം മോഷ്ടിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ എട്ട് പേരിൽ അഞ്ച് പേർ പണം എണ്ണുന്നതിനിടയിൽ പണം മാറ്റിവെക്കുകയും ഒളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പിൽഗ്രിം ഫെസിലിറ്റി സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള 45 ദിവസത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ജീവനക്കാർ പണം ഒളിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്.
പണം എണ്ണുന്ന ജീവനക്കാരിൽ അഞ്ച് പേർ നോട്ടുകെട്ടുകൾ മാറ്റി വസ്ത്രങ്ങൾക്കുള്ളിലോ സോക്സിലോ ഒളിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് അയോധ്യ പൊലീസിലെ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഈ ജീവനക്കാരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിച്ച ഏജൻസി അവകാശപ്പെടുന്നത് തങ്ങൾ ഈ ആളുകളെ നേരിട്ട് കണ്ടെത്തിയതല്ലെന്നും, സംഭാവനപ്പണം നിക്ഷേപിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശുപാർശ ചെയ്ത പേരുകളാണ് നിയമനത്തിനായി പരിഗണിച്ചതെന്നുമാണ്.
പണം മോഷ്ടിക്കുന്നതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ട പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലീസ് ഇതിനകം തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും പണം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 80 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ശ്രീരാമജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ പരാതിയിൽ ജൂൺ 25നാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അവിനാഷ് ശുക്ല, ലവ്കുഷ് മിശ്ര, അനുകൽപ് മിശ്ര, മനീഷ് കുമാർ യാദവ്, കരുണേഷ് പാണ്ഡെ, രമാശങ്കർ മിശ്ര, രാം ശങ്കർ യാദവ് എന്ന ടിന്നു യാദവ്, സുഭാഷ് ശ്രീവാസ്തവ് എന്നിവരാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരിൽ ടിന്നു യാദവ് ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായിയുടെ മുൻ ഡ്രൈവറാണ്. മനീഷ് യാദവ് ടിന്നുവിന്റെ അനന്തരവനാണ്. അനുകൽപ് മിശ്ര, ലവ്കുഷ് മിശ്ര, അവിനാഷ് ശുക്ല, മനീഷ് യാദവ് എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പണം കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ക്ഷേത്രത്തിലെ വിവിധ ഹുണ്ടികളിൽ നിക്ഷേപിച്ച നോട്ടുകളും നാണയങ്ങളും എണ്ണാൻ ട്രസ്റ്റ് അമ്പതോളം പേരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിൽ 45 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാറില്ല. അതിനാൽ ഈ മോഷണം എത്ര നാളായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.
ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്വത്തുക്കളോ ആസ്തികളോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത രേഖകൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സംഭാവനപ്പണം മോഷ്ടിക്കാൻ മറ്റ് എന്തെല്ലാം വഴികളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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