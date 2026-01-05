പത്തനംതിട്ട: കാർ ഇടിച്ചതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതായി പരാതി. പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് തൂത്തുക്കുടി സ്വദേശികളായ തീർത്ഥാടകരാണ്. അയ്യപ്പഭക്തരുടെ പരിക്ക് നിസ്സാരമാണ്.
ഇന്നലെ രാത്രി 7 മണിയോടെ പത്തനംതിട്ട കോന്നി പൂവൻപാറയിലായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. മർദ്ദനമേറ്റത് ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പോകുകയായിരുന്ന തിരുനെൽവേലി സ്വദേശികളായ അയ്യപ്പഭക്തർക്കാണ്. തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു കാറിലേക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇതിന് പിന്നാലെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന കടയിലെ ജീവനക്കാർ അപകടം ചോദ്യം ചെയ്ത് തീർത്ഥാടകരെ മർദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. അപകടത്തിന് കാരണം അയ്യപ്പഭക്തർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നാണ് നിഗമനം. സംഭവത്തെ തടുർന്ന് അയ്യപ്പ ഭക്തർ കോന്നി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.
