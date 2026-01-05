English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Pathanamthitta News: കാർ അപകടത്തിന്റെ പേരിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് മർദ്ദനം

Pathanamthitta News: കാർ അപകടത്തിന്റെ പേരിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് മർദ്ദനം

അപകടത്തിന് കാരണം അയ്യപ്പഭക്തർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നാണ് നിഗമനം. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 5, 2026, 09:46 AM IST
  • കാർ ഇടിച്ചതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതായി പരാതി
  • പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് തൂത്തുക്കുടി സ്വദേശികളായ തീർത്ഥാടകരാണ്
  • അയ്യപ്പഭക്തരുടെ പരിക്ക് നിസ്സാരമാണ്

Read Also

  1. Manali Road Accident: മണാലിയിൽ ബൈക്ക് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; മലയാളി ഡോക്ടർ അടക്കം രണ്ടുപേർ മരിച്ചു

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മേടം മുതൽ മീനം വരെ, നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: മേടം മുതൽ മീനം വരെ, നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gajakesari Rajayoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
10
guru chandra yuti
Gajakesari Rajayoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price
Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Pathanamthitta News: കാർ അപകടത്തിന്റെ പേരിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് മർദ്ദനം

പത്തനംതിട്ട: കാർ ഇടിച്ചതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റതായി പരാതി.  പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് തൂത്തുക്കുടി സ്വദേശികളായ തീർത്ഥാടകരാണ്.  അയ്യപ്പഭക്തരുടെ പരിക്ക് നിസ്സാരമാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: നടനും മേജർ രവിയുടെ സഹോദരനുമായ കണ്ണൻ പട്ടാമ്പി അന്തരിച്ചു

ഇന്നലെ രാത്രി 7 മണിയോടെ പത്തനംതിട്ട കോന്നി പൂവൻപാറയിലായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.  മർദ്ദനമേറ്റത് ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പോകുകയായിരുന്ന തിരുനെൽവേലി സ്വദേശികളായ അയ്യപ്പഭക്തർക്കാണ്. തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഒരു കാറിലേക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: 

ഇതിന് പിന്നാലെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന കടയിലെ ജീവനക്കാർ അപകടം ചോദ്യം ചെയ്ത് തീർത്ഥാടകരെ മർദിച്ചുവെന്നാണ്  പരാതി. അപകടത്തിന് കാരണം അയ്യപ്പഭക്തർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നാണ് നിഗമനം. സംഭവത്തെ തടുർന്ന് അയ്യപ്പ ഭക്തർ കോന്നി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Car accidentAyyappa devoteesPathanamthittaKerala newsCrime news

Trending News