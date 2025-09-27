English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Balaramapuram Child Murder Case: ബാലരാമപുരം കൊലപാതകം; ശ്രീതു റിമാൻഡിൽ, ചോ​ദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയേക്കും

ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ശ്രീതുവിന് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 27, 2025, 05:17 PM IST
  • 14 ദിവസത്തേക്കാണ് ശ്രീതുവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.
  • റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും ശ്രീതുവിന്റെ സഹോദരനുമായ ഹരികുമാറിനെയും, ശ്രീതുവിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യും.

Balaramapuram Child Murder Case: ബാലരാമപുരം കൊലപാതകം; ശ്രീതു റിമാൻഡിൽ, ചോ​ദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ബാലരാമപുരത്ത് രണ്ടര വയസ്സുകാരി ദേവേന്ദുവിനെ കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ അമ്മ ശ്രീതു റിമാൻഡിൽ. 14 ദിവസത്തേക്കാണ് ശ്രീതുവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും ശ്രീതുവിന്റെ സഹോദരനുമായ ഹരികുമാറിനെയും, ശ്രീതുവിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇതിനായി ഉടൻ ബാലരാമപുരം പോലീസ് കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കി കൊണ്ട് ബാലരാമപുരത്ത് അരുംകൊല നടന്നത്. ഭർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്ന് താമസിക്കുകയായിരുന്ന ശ്രീതുവും മക്കളും. സഹോദരൻ ഹരികുമാർ, അമ്മ എന്നിവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ശ്രീതുവും മക്കളും താമസിച്ചിരുന്നത്. ശ്രീതുവിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കൊലപാതകം നടക്കുന്നത്. 

Also Read: Chacka Girl Rape Case: ചാക്കയിൽ രണ്ട് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി ഹസൻകുട്ടി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി; ശിക്ഷാവിധി വെള്ളിയാഴ്ച

കേസിന്റെ അന്വേഷണ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശ്രീതുവിൻ്റെ പങ്ക് പോലീസ് സംശയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിസ്സഹകരണം കാണിക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു തുടക്കം മുതലേ ശ്രീതുവിന്റേത്. കുഞ്ഞിനെ കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന് സമ്മതിച്ച
ശ്രീതുവിന്റെ സഹോദരൻ ഹരികുമാറിനെ സംഭവദിവസം തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാൽ ശ്രീതുവിന്റെ പങ്കിലേക്ക് പോലീസിനെത്താൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകളുടെ സഹായം വേണ്ടിവന്നു. അന്വേഷണക്കാലയളവിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക തിരുമറി കുറ്റങ്ങളിൽ അറസ്റ്റിലായ ശ്രീതു ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. തന്റെ സഹോദരിക്കും കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഒന്നാംപ്രതി പോലീസിനോട് മൊഴി നൽകിയെങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു പോലീസ്.

ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബിൽ നടത്തിയ മൊബൈൽ പരിശോധനയിൽ ശ്രീതുവിന്റെയും ഹരികുമാറിന്റെയും വഴിവിട്ടബന്ധങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. സംഭവദിവസം കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഹരികുമാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടിട്ടും ശ്രീതു തടഞ്ഞില്ല എന്നും, തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നു എന്നുമാണ് പ്രധാനമായും പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. നിലവിൽ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് ശ്രീതു. 

