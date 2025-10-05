English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഹരിദാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 5, 2025, 12:35 AM IST
  • ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന വ്യാജേന ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപന
  • പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി പിടിയിൽ
  • പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ച് 1.3 കിലോ കഞ്ചാവുമായാണ് 35 കാരനായ നൂറുൽ ഇസ്ലാം അറസ്റ്റിലായത്

Crime News: ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന; 1.3 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ബംഗാൾ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

മലപ്പുറം: ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന വ്യാജേന ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തിയ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശി പിടിയിൽ.  പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ച് 1.3 കിലോ കഞ്ചാവുമായാണ് 35 കാരനായ നൂറുൽ ഇസ്ലാം അറസ്റ്റിലായത്.

Also Read: ഫാസ്ടാ​ഗ് ഇല്ലേ? യുപിഐ വഴി പണമടച്ചോളൂ, 25% അധികം നൽകിയാൽ മതിയാകും

കോഴിക്കോട്–പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ അമ്മിനിക്കാട് കുഞ്ഞാലിപ്പടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന വ്യാജേന കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്താനെത്തിയ പ്രതിയെ എക്സൈസ് അധികൃതർ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ ചുമലിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഷോൾഡർ ബാഗിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തതെന്നും എക്സൈസ് അറിയിച്ചു.   

പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പെട്രോളിങ്ങിനിടെ ഇയാളുടെ അസ്വാഭാവികമായ പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാഗ് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.    പരിശോധനയിൽ 1.3 കിലോ കഞ്ചാവ് ഇയാളിൽ നിന്നും പിടികൂടി. എക്സൈസ് സംഘത്തെ കണ്ടതോടെ പ്രതി ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാഹസികമായി ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ

പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ഹരിദാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ്. അസി. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ യു കുഞ്ഞാലികുട്ടി, കെ രാമകൃഷ്ണൻ, സിവില്‍ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, സജിൽകൃഷ്ണ, ശരത്, കെ പുഷ്പരാജ് എന്നിവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsGanja seizedPerinthalmannaMalappuramBengal Native Arrested

