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Bengaluru Day Care Cruelty: ബെം​ഗളൂരുവിലെ ഡേ കെയർ സ്ഥാപനത്തിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളോട് ആയമാരുടെ ക്രൂരത; ഒരു ജീവനക്കാരി അറസ്റ്റിൽ, നാല് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ

Bengaluru Day Care Horror: വിജയലക്ഷ്മി എന്ന ആയയെ ബെംഗളൂരു പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് നാലുപേർക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 03, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:44 PM IST
Bengaluru Day Care Cruelty: ബെം​ഗളൂരുവിലെ ഡേ കെയർ സ്ഥാപനത്തിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളോട് ആയമാരുടെ ക്രൂരത; ഒരു ജീവനക്കാരി അറസ്റ്റിൽ, നാല് പേർക്കായി തിരച്ചിൽ
Image Credit: Bengaluru | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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