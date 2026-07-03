ബെംഗളൂരുവിലെ ഡേ കെയർ സെന്ററിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളോട് ആയമാർ കാട്ടിയ ക്രൂരതകളിൽ ഒടുവിൽ പൊലീസ് നടപടി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയലക്ഷ്മി എന്ന ആയയെ ബെംഗളൂരു പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് നാലുപേർക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിനിടയിൽ, സംസ്ഥാനത്തെ ഡേ കെയറുകളുടെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. വാശിപിടിച്ച് കരയുന്ന രണ്ടും മൂന്നും വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാഷിംഗ് മെഷിനകത്ത് ഇരുത്തുക, യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റിൽ ഇരുത്തി വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഷവർ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുക, ശുചിമുറിക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിടുക, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങി അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്നിരുന്നത്.
കേസിൽ ഒരാളെക്കൂടി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞദിവസം മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ ഇന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖർഗെ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടകത്തിലെ മുഴുവൻ ഡേ കെയർ സെന്ററുകളിലും ചൈൽഡ് പ്രോട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധന നടത്തും.
കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാപനവും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. പ്രതിദിനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡേ കെയറുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന് നൽകിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പൊലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന നിർദേശവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
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