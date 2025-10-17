Bengaluru Crime News: പ്രണയം നിരസിച്ചതിലെ പക; ബെംഗളൂരുവിൽ 20-കാരിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കുത്തിക്കൊന്നു

ബെംഗളൂരു: പ്രണയം നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വൈരാഗ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കുത്തിക്കൊന്നു. ഇരുപതുകാരിയായ ബിഫാം വിദ്യാർത്ഥിനിയെയാണ് നടുറോഡിൽ വച്ച് കുത്തിക്കൊന്നത്. ബെംഗളൂരുവിലെ മന്ത്രി മാളിന് സമീപമുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് അടുത്തുള്ള റോഡിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതകം നടന്നത്.
കൊല്ലപ്പെട്ടത് യാമിനി പ്രിയ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴിക്കാണ് യാമിനി'പ്രിയ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്നെത്തിയ പ്രതിയായ വിഗ്നേഷ് ആളുകൾ നോക്കിനിൽക്കെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് യാമിനി പ്രിയയുടെ കഴുത്തിൽ പലതവണ കുത്തിയിറക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പ്രണയം നിരസിച്ചതിലുള്ള പ്രതികാരമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം വിഗ്നേഷ് സംഭവ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയിരുന്നു. തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ് ശ്രീറാംപുര പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. പ്രതിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടാനായി അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്.
