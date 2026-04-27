ഹൈദരാബാദ്: സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ളുവൻസറും തെലുങ്ക് നടിയുമായ അഷു റെഡ്ഡി എന്നറിയപ്പെട്ടുന്ന അശ്വിനി റെഡ്ഡിക്കെതിരെ കേസ്. 9.35 കോടി തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന് കാണിച്ച് ലണ്ടനിൽ താമസമാക്കിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെലുങ്ക് നടി അഷു റെഡ്ഡിക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ നടി അഷു റെഡ്ഡിക്കെതിരെ മാത്രമല്ല കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെയും വൈ വി ധർമ്മേന്ദ്ര പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ ക്രൈം സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ പിതാവ് സത്യനാരായണ മൂർത്തി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
2018-2025 കാലയളവിൽ ആസൂത്രിതമായി ഹണിട്രാപ്പിലൂടെ പണവും സ്വത്തുക്കളും തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് നടിക്കെതിരായ ആരോപണം. 2018 ൽ ഇന്ത്യയിൽ വച്ചാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര നടിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. താൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതാണെന്നും സിനിമയിൽ കരിയർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും പറഞ്ഞാണ് നടി ധർമ്മേന്ദ്രയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. തുടർന്ന് ഈ ബന്ധം പ്രണയമായി.
ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ വിവാഹമോചന നടപടികൾ നടക്കുകയാണെന്ന് നടി അറിഞ്ഞിട്ടും അത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് നടി ഉറപ്പു നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടെ കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി തന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നും എച്ച്വൺ ബി വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞുവെന്നും പറഞ്ഞ നടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ധർമ്മേന്ദ്രയോട് സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. നടിയെ വിശ്വസിച്ച ധർമ്മേന്ദ്ര പല തവണയായി പണം നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടക്കത്തിൽ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കും തുടർന്ന് ആഡംബര ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പണം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഇതിനിടയിൽ 2020 ൽ വിവാഹമുറപ്പിക്കാൻ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണണമെന്ന് ധർമ്മേന്ദ്ര ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വ്യക്തമായ കാരണം പറയാതെ നടി ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് തെലുങ്ക് നടി ഹേമയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ 70 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ നൽകാമെന്ന് നടി സമ്മതിക്കുകയും ഉറപ്പിനെന്നോണം ചെക്കുകൾ കൈമാറുകയുമുണ്ടായി, എന്നാൽ പിന്നീട് മറ്റു വഴികളിലൂടെ പണം തിരികെ നൽകാമെന്ന ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് ഇത് തിരിച്ചു വാങ്ങിയതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് 2020 ൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നടി മാനസിക പ്രയാസത്തിലാണെന്നും ഈ ബന്ധം തുടരണമെന്നും അമ്മയും സഹോദരിയും ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന് ശേഷവും നേരത്തെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. നടിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് ഈ സമയത്ത് മൂന്നുകോടിയുടെ ഫ്ലാറ്റും വാങ്ങി. എന്നാൽ പിന്നീട് 2025 ഓടെ ബന്ധം പൂർണ്ണമായും തകരുകയും വിവാഹവാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് പരാതിക്ക് കാരണമായത്.
ഇതിനിടെ ഈ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്നും വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപി സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമായി നടിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.