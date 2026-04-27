Telugu actress Ashu Reddy Case: വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്; അഷു റെഡ്‌ഡിക്കെതിരേ കേസ്; വ്യാജപ്രചാരണമെന്ന് നടി

Ashu Reddy: താനുമായി ബന്ധം തുടരുമ്പോൾ നടിയ്ക്ക് മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 27, 2026, 08:01 AM IST
  • വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്
  • തെലുങ്ക് നടി അഷു റെഡ്‌ഡിക്കെതിരേ കേസ്
  • പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്നും വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നടി

Read Also

  1. Deepika - Ranveer Pregnancy Reveal: ദുവയ്ക്ക് കൂട്ടായി ഒരാൾ കൂടി; പ്ര​ഗ്നൻസി വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ദീപിക പദുക്കോണും രൺവീർ സിങ്ങും

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ‌മേടം രാശിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും, കന്നി രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: ‌മേടം രാശിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടും, കന്നി രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vipreet Rajayoga: ശുക്രന്റെ അപൂർവ്വ രാജയോഗം: ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും!
9
Shukra Gochar
Vipreet Rajayoga: ശുക്രന്റെ അപൂർവ്വ രാജയോഗം: ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും!
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും അനക്കമില്ല; സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും അനക്കമില്ല; സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
ഹൈദരാബാദ്: സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ളുവൻസറും  തെലുങ്ക് നടിയുമായ അഷു റെഡ്‌ഡി എന്നറിയപ്പെട്ടുന്ന അശ്വിനി റെഡ്‌ഡിക്കെതിരെ കേസ്. 9.35 കോടി തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന്  കാണിച്ച് ലണ്ടനിൽ താമസമാക്കിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെലുങ്ക് നടി അഷു റെഡ്‌ഡിക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: 'ചതിക്കപ്പെട്ടു, നഷ്ടമായത് കോടികൾ'; ജീവനൊടുക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ലെന്ന് മുരളി കുന്നുംപുറത്ത്, ഇടപെട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ

സംഭവത്തിൽ നടി അഷു റെഡ്‌ഡിക്കെതിരെ മാത്രമല്ല കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെയും വൈ വി ധർമ്മേന്ദ്ര പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ ക്രൈം സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ പിതാവ് സത്യനാരായണ മൂർത്തി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

2018-2025 കാലയളവിൽ ആസൂത്രിതമായി ഹണിട്രാപ്പിലൂടെ പണവും സ്വത്തുക്കളും തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് നടിക്കെതിരായ ആരോപണം.  2018 ൽ ഇന്ത്യയിൽ വച്ചാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര നടിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. താൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതാണെന്നും സിനിമയിൽ കരിയർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നും പറഞ്ഞാണ് നടി ധർമ്മേന്ദ്രയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്.  തുടർന്ന് ഈ ബന്ധം പ്രണയമായി.

Also Read: സ്നേഹപൂർവ്വം രാസഗുള്ള നൽകി വധു, വരൻ കഴിച്ചില്ല, പിന്നെ നടന്നത്...!

ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ വിവാഹമോചന നടപടികൾ നടക്കുകയാണെന്ന് നടി അറിഞ്ഞിട്ടും അത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് നടി ഉറപ്പു നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടെ  കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി തന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ലെന്നും എച്ച്‌വൺ  ബി വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞുവെന്നും പറഞ്ഞ നടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ധർമ്മേന്ദ്രയോട് സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. നടിയെ വിശ്വസിച്ച ധർമ്മേന്ദ്ര പല തവണയായി പണം നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടക്കത്തിൽ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കും തുടർന്ന് ആഡംബര ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പണം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. 

ഇതിനിടയിൽ 2020 ൽ വിവാഹമുറപ്പിക്കാൻ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണണമെന്ന് ധർമ്മേന്ദ്ര ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വ്യക്തമായ കാരണം പറയാതെ നടി ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് തെലുങ്ക് നടി ഹേമയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ 70 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ നൽകാമെന്ന് നടി സമ്മതിക്കുകയും ഉറപ്പിനെന്നോണം ചെക്കുകൾ കൈമാറുകയുമുണ്ടായി, എന്നാൽ പിന്നീട് മറ്റു വഴികളിലൂടെ പണം തിരികെ നൽകാമെന്ന ഉറപ്പിനെ തുടർന്ന് ഇത് തിരിച്ചു വാങ്ങിയതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് 2020 ൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നടി മാനസിക പ്രയാസത്തിലാണെന്നും ഈ ബന്ധം തുടരണമെന്നും അമ്മയും സഹോദരിയും ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന് ശേഷവും നേരത്തെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ  ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി.  നടിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് ഈ സമയത്ത് മൂന്നുകോടിയുടെ ഫ്ലാറ്റും വാങ്ങി. എന്നാൽ പിന്നീട് 2025 ഓടെ  ബന്ധം പൂർണ്ണമായും തകരുകയും വിവാഹവാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് പരാതിക്ക് കാരണമായത്. 

ഇതിനിടെ ഈ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്നും വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാതെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപി സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുമായി നടിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

