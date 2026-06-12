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BJP Leader Attempt To Murder Case: പരസ്ത്രീബന്ധം ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു; തൃശൂരിലെ ബിജെപി നേതാവിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

Assault Case Against BJP Leader Sreekumar: പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ശ്രീകുമാറിന്റെ ക്രൂരമർദനത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഭാര്യ പ്രിയങ്ക പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 12, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:41 PM IST
BJP Leader Attempt To Murder Case: പരസ്ത്രീബന്ധം ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു; തൃശൂരിലെ ബിജെപി നേതാവിനെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്
Image Credit: BJP | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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